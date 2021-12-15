به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، بر اساس اعلام سازمان تیم‌های ملی هندبال، چهارمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال مردان از ۲۸ آذر تا ۵ دی ماه در تهران برگزار می‌شود.

امیدرضا سرپوشی، محمد سیاوشی، علی رحیمی، مجتبی حیدرپور، محمدرضا کاظمی، سید سعید علوی، یونس آثاری، محمد کیانی، محمدعلی قاسمی، یاسین کبیریان، کیارش طاهری، محمد غلامی، الله‌کرم استکی، پویا نوروزی‌نژاد، احسان ابویی، سید مهدی موسوی، مهرداد صمصامی، افشین صادقی، شهاب صادق‌زاده، حسین جهانی، جلال کیانی، محمدرضا اورعی و سجاد استکی ۲۳ بازیکن هستند که از سوی سرمربی تیم ملی هندبال به این اردو دعوت شده‌اند.

در این اردو مانوئل مونتایا فرناندز سرمربی تیم ملی هندبال، کیوان صادقی (مدیرفنی)، محسن طاهری و مسعود ظهرابی (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازه‌بانان)، ناصر سلیمی (آنالیزور و سرپرست) و علی بخشی (کارشناس تغذیه و تراپیست) به عنوان اعضای کادر فنی حضور دارند.

دعوت‌شدگان باید عصر روز دوشنبه ۲۸ آذرماه با حضور در محل اردو واقع در فدراسیون هندبال خود را به سرپرست تیم معرفی کنند.

مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی رقابت‌های جهانی اواخر دی ماه در عربستان برگزار می‌شود.