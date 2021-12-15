به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رمضانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای دی‌ماه برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک در استان بوشهر باید به‌صورت ۱۰۰ درصد انجام شود.

وی از پرداخت و تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات مؤسسه‌های سرپایی و بیمارستانی در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: ۱۶۰ میلیارد تومان از مطالبات مؤسسه‌های درمانی این استان تا آبان ماه پرداخت‌شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم از اول دی‌ماه هیچ نسخه دستی پذیرش نمی‌شود.

۹۵ درصد نسخه‌ها الکترونیکی است

رمضانی افزود: از مطالبات پرداختی ۴۸ میلیارد تومان بابت تسویه سنواتی سال ۹۹ و مابقی نیز مربوط به سال جاری است.

وی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمام سازمان‌های بیمه‌گر از نسخه‌های الکترونیکی استفاده کنند و در زمان حاضر ۹۵ درصد تجویز نسخه‌ها در این استان به‌صورت تمام الکترونیکی انجام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: تنها پنج درصد از مؤسسه‌های درمانی در استان بوشهر باقی‌مانده که نسخه دستی پذیرش می‌کنند.

۴۹۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت

رمضانی افزود: اکنون در ۹۸ درصد کلینیک‌های بیمارستانی و ۹۳ درصد بیمارستان‌ها مدارک بیماران به‌صورت الکترونیک صادر می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ادامه داد: با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی و واردکردن کد ملی بیمار، وضعیت همپوشانی بیمه شونده در بخش سرپایی نیز مشخص می‌شود این در حالی است که تاکنون تنها با استفاده از کد ملی در بخش بستری بیمارستانی وضعیت بیمه شونده بیمار نمایش داده می‌شد.

رمضانی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۴۹۰ هزار نفر معادل ۸۰ درصد از جمعیت این استان زیرپوشش خدمات درمانی بیمه سلامت قرار دارند.