https://mehrnews.com/x3dh7W ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ کد مطلب 6972794 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ تجمع مردم یاسوج در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 174 MB کد مطلب 6972794 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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