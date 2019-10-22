تخلفات و تداخلات دارویی در استان بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رمضانی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر بیش از ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق‌های بیمه سلامت شامل ۶۸ درصد بیمه روستاییان، ۱۰ درصد بیمه همگانی، ۱۶ درصد بیمه کارمندان، پنج درصد سایر اقشار هستند.

وی با اشاره به قرارداد بیمه سلامت ۴۷۰ موسسه درمانی و تشخیصی در استان بوشهر، بیان کرد: ۹۰ درصد داروخانه‌ها، مراکز تشخیصی، آزمایشگاهی و مطب پزشکان استان با بیمه سلامت قرارداد دارند.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ادامه داد: از ابتدای آبان طرح وسع یا ارزیابی وسع به منظور تعیین میزان مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه طبق بخشنامه هیئت وزیران اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: افرادی که فاقد پوش بیمه‌ای هستند شش ماه فرصت دارند با مراجعه به ادارات بیمه سلامت، یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند تا دهک درآمدی خانوارها تعیین شود.

رمضان با اشاره به دو میلیون و ۲۴۰ هزار بار مراجعه بیمه شدگان بیمه سلامت به مراکز درمانی و تشخیصی استان افزود: در سال گذشته به غیر از سطح یک که ۵۱ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد روستایی پرداخت شد، ۹۲ میلیارد تومان به سطوح ۲ و ۳ پرداخت شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستان‌های گناوه، دیلم و دشتی اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌های مهم استان اجرای طرح رفع همپوشانی بیمه‌ها است که تاکنون ۲۰ هزار دفترچه بیمه درمانی تکراری در استان حذف و باطل شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهربا اشاره به رضایت مردم از طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی، افزود: ماهانه چهار هزار نسخه ویزیت الکترونیکی از پزشکان طرف قرارداد شهرستان‌ها صادر می‌شود.

وی با اشاره به هزینه ماهانه ۱۰۷ میلیارد ریال درمان افراد تحت پوشش بیمه سلامت استان، افزود: بدهی بیمه سلامت استان بوشهر به موسسات درمانی دولتی مربوط به سه ماه پایانی سال قبل، از طریق اوراق خزانه و غیرنقدی پرداخت می‌شود.

رمضانی افزود: مطالبات موسسات درمانی و تشخیصی طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر تا تیرماه به صورت کامل و بیش از ۶۰ درصد مطالبات مرداد هم به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.