https://mehrnews.com/x3dh5G ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳ کد مطلب 6972683 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳ مراسم سنتی خنچه برون در جشنواره سیب شیروان برگزار شد شیروان- خنچه برون عروسی، جلوهای از آیین های کهن در فضایی سنتی در جشنواره سیب شیروان برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6972683 کپی شد مطالب مرتبط قربانی: ۸۰ درصد اعتبارات عمرانی روستاها صرف بهسازی معابر میشود قربانی: ایجاد اشتغال در روستاها راهکار جلوگیری از مهاجرت است علویمقدم: دهیاران از رسوب اعتبارات در حسابها جلوگیری کنند قدرتی: سههزار هکتار از باغهای سیب خراسانشمالی در شیروان قرار دارد پیادهروی خانوادگی در شیروان احمدی: سیب شیروان ظرفیت تبدیل به برندی جهانی را دارد مهرپویان: حمایت از باغداران زمینهساز رونق اقتصاد شیروان است مسابقات کشتی با چوخه در جشنواره سیب شیروان برگزار شد برچسبها شیروان استان خراسان شمالی جشنواره آیینی و سنتی
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