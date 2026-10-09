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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

مراسم سنتی خنچه برون در جشنواره سیب شیروان برگزار شد

مراسم سنتی خنچه برون در جشنواره سیب شیروان برگزار شد

شیروان- خنچه برون عروسی، جلوه‌ای از آیین های کهن در فضایی سنتی در جشنواره سیب شیروان برگزار شد.

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کد مطلب 6972683

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