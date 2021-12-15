سهم ایران را از اقتصاد دیجیتال در جهان افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات بابیان اینکه نیازمند ساختارهای متصل به فناوری اطلاعات و نوآوری برای رشد سرمایه گذاری هستیم، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای با توجه به این حوزه حجم سرمایه گذاری خود را گسترش دادند.

وی با اظهار اینکه باید برای سرمایه گذاری سازوکارهای سنتی را کنار بگذاریم و در بستر فناوری و نوآوری حرکت کنیم، نقش تحول دیجیتال را در رشد اقتصادی کشورها مهم برشمرد و گفت: سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۳ تریلیون دلار خواه رسید.

وی با بیان اینکه باید سهم خود را از اقتصاد دیجیتال درجهان افزایش دهیم، هوش مصنوعی را از یک مؤلفه‌های مهم در این عرصه بیان کرد و گفت: توسعه شهر هوشمند نیز از شاخص‌های مهم در تحول اقتصاد دیجیتال است.

هاشمی ارتقای امنیت و حریم و خصوصی افراد را از مؤلفه‌های مهم در زمینه فناوری بیان کرد و گفت: از این مسئله در حوزه رشد اقتصادی نباید غفلت کرد.

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه افزایش پهنای باند سبب ۱.۳ درصد رشد اقتصادی می‌شود، نفوذ اینترنت را در رشد تولید ناخالص داخلی مهم برشمرد و گفت: رشد پهنای باند در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه پررنگ‌تر از دیگران است.

مازندران پایلوت ایجاد شهر هوشمند می‌شود

محمود حسینی پور بر ضرورت تجهیز زنان به مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک سبب ایجاد فرصت‌های اقتصادی و توسعه مشاغل خانگی می‌شود.

وی با عنوان اینکه نخبگان و اساتید علمی بهترین و توانمندترین بازوان اجرای هستند، گفت: درتلاش هستیم تا مازندران را به عنوان پایلوت شهر الکترونیک در کشور معرفی کنیم و سازوکارهای این طرح در حال انجام است.

استاندار مازندران ایجاد بازارگاه های آنلاین و کاهش هزینه تجارت با بهره گیری از دیجیتال مارکتینگ را در در صنعت گردشگری و صنایع دستی مهم دانست و گفت: باید از ظرفیت فناوری اطلاعات برای حل مشکلات استان بهره گیری کرد.