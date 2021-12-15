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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۵

سرهنگ کاویانی خبر داد

کشف ۴ تن کله پاچه و گوشت فاسد در جنوب تهران 

کشف ۴ تن کله پاچه و گوشت فاسد در جنوب تهران 

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف ۴ تن کله پاچه و گوشت قرمز فاسد در جنوب تهران به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیام کاویانی در تشریح این خبر گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی مبنی بر دپوی و توزیع کله پاچه و گوشت فاسد در یک باب سوله در محدوده عوارضی شهر آفتاب، بررسی آن در دستور کار مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی این پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مالک سوله شناسایی شد، افزود: در تحقیقات پلیسی به دست آمد مالک این سوله با همکاری راننده یک دستگاه کامیونت کله پاچه و گوشت قرمز فاسد و فاقد مجوز را خارج از شبکه توزیع و نظارت کارشناسان دامپزشکی به این مکان انتقال و سپس به توزیع آن می‌پردازند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران با بیان اینکه کامیونت حامل گوشت فاسد شناسایی و مراقبت‌های ویژه پلیسی آغاز شد، افزود: روز گذشته مأموران این پلیس موفق شدند، خودروی کامیونت را در حالی که قصد تخلیه محموله به داخل سوله را داشت توقیف کنند.

کاویانی تصریح کرد: در بررسی‌های بیشتر از کامیونت و داخل سوله در مجموع ۴ تن کله پاچه و گوشت قرمز فاسد کشف و ضمن پلمب این واحد، هر ۲ متهم با تکمیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گوشت‌های کشف شده را ۶ میلیارد ریال ارزیابی کرده اند، گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده این گونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را مطلع کنند.

کد مطلب 5376402

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    • IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
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