به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدا مراد کبکی در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کنترل محورهای ورودی استان ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با ایجاد تور ایست بازرسی در ورودی شهر از سمت جنوب به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مظنون و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی یاد شده مقدار سه تن کله پاچه و شکمبه فاسد کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که مقدار کالای فاسد کشف شده برای مصرف و توزیع بین کله پزی های سطح شهر خرم آباد و بدون مجوز حمل از استان خوزستان بارگیری شده بود.

سرهنگ کبکی ادامه داد: ارزش ریالی کالای مکشوفه 60 میلیون ریال برآورده شده است که این میزان کله پاچه فاسد برای سیر مراحل قانونی تحویل دامپزشکی استان لرستان شد.