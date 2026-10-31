حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری تجمعات خودجوش مردمی در شهر کرمانشاه همزمان با ایام فاطمیه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: تجمعات خودجوش مردمی از شنبه ۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا جمعه ۱۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و هر شب یکی از میادین و مسیرهای اصلی شهر کرمانشاه میزبان مردم خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: نخستین برنامه روز شنبه ۹ آبان در میدان مرکزی به سمت چهارراه امین‌بهار برگزار می‌شود و در ادامه، تجمع روز یکشنبه ۱۰ آبان در مسیر میدان رسالت به سمت میدان شاهد و روز دوشنبه ۱۱ آبان نیز از چهارراه ارشاد به سمت چهارراه گلستان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبدی ادامه داد: برنامه روز سه‌شنبه ۱۲ آبان با محوریت گرامیداشت حرکت دانشجویان پیرو خط امام و با عنوان «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام» برگزار می‌شود.

وی افزود: تجمع خودجوش مردمی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با حضور فرهنگیان در مسیر چهارراه امیرکبیر به سمت پارک معلم برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه ۱۴ آبان نیز مردم در مسیر چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر گردهم می‌آیند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامه پایانی این تجمعات روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه برگزار می‌شود و شامل ویژه‌برنامه استغاثه برای ظهور و اقامه نماز استغاثه خواهد بود که مسیر آن از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی پیش‌بینی شده است.

وی با دعوت از مردم ولایتمدار و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور در این تجمعات، گفت: این برنامه‌ها هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و با قرائت حدیث کساء همراه خواهد بود.

حجت‌الاسلام عبدی تأکید کرد: برگزاری این تجمعات خودجوش مردمی، فرصتی برای حضور و ابراز ارادت مردم کرمانشاه به ساحت حضرت فاطمه زهرا (س) و تقویت فضای معنوی و فرهنگی شهر در ایام فاطمیه است.