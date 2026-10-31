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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

تجمعات خودجوش مردمی در کرمانشاه تداوم می‌یابد

تجمعات خودجوش مردمی در کرمانشاه تداوم می‌یابد

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری تجمعات خودجوش مردمی در نقاط مختلف شهر همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری تجمعات خودجوش مردمی در شهر کرمانشاه همزمان با ایام فاطمیه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: تجمعات خودجوش مردمی از شنبه ۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا جمعه ۱۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و هر شب یکی از میادین و مسیرهای اصلی شهر کرمانشاه میزبان مردم خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: نخستین برنامه روز شنبه ۹ آبان در میدان مرکزی به سمت چهارراه امین‌بهار برگزار می‌شود و در ادامه، تجمع روز یکشنبه ۱۰ آبان در مسیر میدان رسالت به سمت میدان شاهد و روز دوشنبه ۱۱ آبان نیز از چهارراه ارشاد به سمت چهارراه گلستان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبدی ادامه داد: برنامه روز سه‌شنبه ۱۲ آبان با محوریت گرامیداشت حرکت دانشجویان پیرو خط امام و با عنوان «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام» برگزار می‌شود.

وی افزود: تجمع خودجوش مردمی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با حضور فرهنگیان در مسیر چهارراه امیرکبیر به سمت پارک معلم برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه ۱۴ آبان نیز مردم در مسیر چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر گردهم می‌آیند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامه پایانی این تجمعات روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه برگزار می‌شود و شامل ویژه‌برنامه استغاثه برای ظهور و اقامه نماز استغاثه خواهد بود که مسیر آن از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی پیش‌بینی شده است.

وی با دعوت از مردم ولایتمدار و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور در این تجمعات، گفت: این برنامه‌ها هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و با قرائت حدیث کساء همراه خواهد بود.

حجت‌الاسلام عبدی تأکید کرد: برگزاری این تجمعات خودجوش مردمی، فرصتی برای حضور و ابراز ارادت مردم کرمانشاه به ساحت حضرت فاطمه زهرا (س) و تقویت فضای معنوی و فرهنگی شهر در ایام فاطمیه است.

کد مطلب 6995542

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