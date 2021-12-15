قرداحی: از چیزی پشیمان نیستم/ مسئولیت سیاسی من تازه آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی سابق لبنان امروز چهارشنبه جدیدترین مواضع خود در خصوص اتفاقات اخیر در این کشور را مطرح کرد.

وزیر اطلاع رسانی پیشین لبنان ضمن بیان اینکه از چیزی پشیمان نیست، اعلام کرد که مسئولیت سیاسی او نه تنها پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است.

قرداحی گفت: از چیزی پشیمان نیستم. وی با بیان اینکه برخی خیال می کنند که می توانند زندگی سیاسی او را به تنگنا بکشند، تأکید کرد که اظهاراتش درباره جنگ یمن از روی حسن نیت بوده و نباید این حجم از جار و جنجال به دنبال آن ایجاد می شد.

وی افزود: جار و جنجالی که به وجود آمد، از قبل در اتاق‌های سیاه برنامه ریزی شده بود. من شخصاً از واکنشها متعجب شدم. قرداحی یادآور شد: اتفاقاتِ رخ داده، به نوعی او را به سمت سیاست سوق داد. وی نامزدی خود در انتخابات پارلمانی پیش روی در لبنان را بعید ندانست.

پیش از آنکه جرج قرداحی، وزیر اطلاع رسانی لبنان شود اظهاراتی را بیان داشته بود که بحران آفرین شد. وی درباره جنگ یمن گفته بود: جنگ یمن بیهوده است و باید متوقف شود و یمنی ها از خود در برابر تجاوز خارجی دفاع می کنند.

این اظهارات بحران دیپلماتیکی بین لبنان و برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به وجود آورد و در پی آن عربستان، کویت، امارات و بحرین سفرا و دیپلمات های خود را از لبنان فراخواندند و سفرای لبنان را اخراج کردند.

در پی این تیرگی روابط چندی پیش جرج قرداحی با اعلام رسمی استعفای خود نسبت به بهبود آینده کشورش در سایه تنش زدایی با کشورهای عربی و بهبود اوضاع معیشتی و سیاسی لبنان ابراز امیدواری کرد.