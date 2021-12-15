نبیه بری: کشورهای عربی درهای خود را به روی دشمن مان بازکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در دیدار با هیئتی از سندیکای سردبیران مطبوعات این کشور به موضوع رابطه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با لبنان پرداخت و تاکید کرد که درهای کشورهای عربی به روی رژیم صهیونسیتی باز شده در حالی که آنها درهای خود را به روی لبنان بسته اند.

رئیس پارلمان لبنان روز چهارشنبه گفت که رژیم اسرائیل دشمن است اما کشورهای عربی درهای خود را به روی این دشمن باز کرده اند.

رئیس پارلمان لبنان با انتقاد تلویحی نسبت به اقدام کشورهای عربی در شکستن محاصره رژیم صهیونیستی، از محاصره کشورش از سوی این کشورها سخن گفت.

روابط بین لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان در دوره اخیر شاهد تنش بود، زیرا ریاض و به دنبال آن امارات، بحرین و کویت سفیر خود را از لبنان فراخواندند و روابط خود را با بیروت قطع کردند.

این مسئله به بهانه اظهارات جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی پیشین لبنان روی داد که قبل از رسیدن به وزارت، علیه جنگ افروزی ریاض ضد مردم مظلوم یمن انتقاد کرده بود.