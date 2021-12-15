کشف مزرعه ارز دیجیتال در اهواز/ متخلف شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی در این باره اظهار کرد: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان اهواز با کار اطلاعاتی از فعالیت یک نفر که با مقاصد سودجویانه اقدام به راه‌اندازی غیرقانونی دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال در یک باب منزل مسکونی کرده بود، مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مقام قضائی و همکاری عوامل شرکت توزیع برق از محل مورد نظر بازدید و ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.