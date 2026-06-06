ماینرهای قاچاق در جزیره قشم از مدار خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان اعلام کرد: ماموران انتظامی این شهرستان پس از دریافت اطلاعات مبنی بر فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز در روستاهای اطراف جزیره قشم، با هماهنگی با مراجع قضایی و با همکاری نمایندگان اداره برق شهرستان، تیمهای عملیاتی ویژهای را به محل اعزام کردند.
در جریان عملیاتهای مجزا و بازرسی از آن محل ها، تعداد ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه تجهیزات جانبی آنها کشف و ضبط شد که ارزش مجموع این تجهیزات برابر برآورد کارشناسان اقتصادی، بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
در راستای حفظ پایداری شبکه برق و رفع ناترازی انرژی، از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارز، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.
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