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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

ماینرهای قاچاق در جزیره قشم از مدار خارج شدند

ماینرهای قاچاق در جزیره قشم از مدار خارج شدند

قشم- ماموران انتظامی قشم در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین مبارزه با عوامل ایجاد ناترازی در شبکه برق، موفق به کشف و ضبط ۱۶ دستگاه ماینر فعال غیرمجاز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان اعلام کرد: ماموران انتظامی این شهرستان پس از دریافت اطلاعات مبنی بر فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز در روستاهای اطراف جزیره قشم، با هماهنگی با مراجع قضایی و با همکاری نمایندگان اداره برق شهرستان، تیم‌های عملیاتی ویژه‌ای را به محل اعزام کردند.

در جریان عملیات‌های مجزا و بازرسی از آن محل ها، تعداد ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه تجهیزات جانبی آن‌ها کشف و ضبط شد که ارزش مجموع این تجهیزات برابر برآورد کارشناسان اقتصادی، بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

در راستای حفظ پایداری شبکه برق و رفع ناترازی انرژی، از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارز، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6851804

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