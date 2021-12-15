به گزارش خبرنگار مهر، مهراله رخشانی مهر ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های آموزشی شهرستان‌های رزن و درگزین که در محل سالن جلسات فرمانداری رزن برگزار شد، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های آموزشی نیمه تمام از اولویت‌های اصلی سازمان نوسازی مدارس است و در این راستا اهتمام ویژه ای به پروژه‌های خیرساز شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی تأمین شده است، افزود: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ردیف خاصی ایجاد شده تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: در حال حاضر طول دوره ساخت مدارس از ۹ سال به ۳ سال کاهش یافته است.

در این جلسه آخرین وضعیت پروژه‌های در حال ساخت شهرستان‌های مذکور و منطقه سردرود مورد بررسی قرار گرفت.