برگزاری مذاکرات نظامی راهبردی مشترک امارات - آمریکا در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، همزمان با تهدید امارات به تعلیق مذاکرات خرید جنگنده های «اف ۳۵» در چارچوب قراردادی ۲۳ میلیارد دلاری که پهپاد و سایر ادوات نظامی پیشرفته را نیز شامل می شود، واشنگتن امروز چهارشنبه میزبان مذاکرات نظامی راهبردی بین آمریکا و امارات متحده عربی بود.

خبرگزاری آناتولی با اعلام این خبر گزارش داد: این مذاکرات در مقر وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در واشنگتن آغاز شد و به گفته خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ، به مدت دو روز بین مقامات دو کشور ادامه خواهد داشت.

این مذاکرات در حالی آغاز شده است که ابوظبی سه شنبه شب اعلام کرد تعلیق مذاکرات مرتبط با قرارداد خرید جنگنده های اف ۳۵ را رسماً به اطلاع آمریکا رسانده است.

سفارت امارات در واشنگتن در بیانیه ای اعلام کرد: این مذاکرات پس از بازبینی و ارزیابی مجدد در برنامه ساخت جنگده های اف ۳۵ در آینده از سر گرفته خواهد شد. تصمیم تعلیق مذاکرات خرید جنگنده های اف ۳۵، مربوط به ارزیابی دوباره ملاحظات راهبردی، برآورد هزینه ها و میزان مفید بودن این جنگنده ها است. در عین حال، واشنگتن و ابوظبی برای دستیابی به تفاهم و بررسی شرایط امنیت دفاعی مشترک همکاری خواهند کرد.

در همین چارچوب، شبکه آمریکایی الحره اعلام کرد: «جان کربی» سخنگوی پنتاگون سه شنبه شب در سخنانی مطبوعاتی گفت: در مذاکرات نظامی راهبردی مشترک امارات و آمریکا که قرار است در واشنگتن برگزار شود، درباره نگرانی های ابوظبی در خصوص قرارداد خرید جنگنده های اف ۳۵ رایزنی خواهد شد.

این در حالی است که جان کربی توضیح نداد آیا نگرانی آمریکا از این قرارداد مربوط به نقش چین در امارات است یا خیر، اما وی افزود شروط مرتبط با هر قرارداد با توجه به ملاحظات مختلف، متفاوت است.

سخنگوی پنتاگون تصریح کرد واشنگتن به همکاری با امارات برای حل مسائل و نگرانی های مربوط به قرارداد خرید جنگنده های اف ۳۵ پایبند است.

قابل ذکر است روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز گذشته گزارش داد: امارات تهدید کرده است از قرارداد بزرگ احتمالی با آمریکا که شامل خرید جنگنده های اف ۳۵ است، خارج خواهد شد.

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی ادامه داد: متحد ما در حاشیه خلیج فارس از شرط گذاری های امنیتی که آمریکا آن را برای محافظت از تسلیحات فنی پیشرفته در مقابل تلاش های جاسوسی چین وضع کرده، گلایه کرده است.

طبق گزارش های رسانه ای، امارات زمستان سال گذشته قرارداد خرید ۵۰ جنگنده اف ۳۵، ۱۸ پهپاد مسلح و ادوات نظامی پیشرفته دیگر را به ارزش میلیاردها دلار امضا کرده بود.