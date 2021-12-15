پرسپولیس با پیکان به یک امتیازی استقلال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶ امروز میهمان پیکان تهران در ورزشگاه دستگردی تهران بود که این دیدار در پایان با برتری ۳ بر یک سرخپوشان به پایان رسید. مهدی عبدی (۱۷) و عیسی آل کثیر (۶۴)، علی شجاعی (۳+۹۰) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

دهمین دیدار پرسپولیس در حالی در فصل جاری مقابل پیکان تهران برگزار شد که یحیی گل محمدی تحت تأثیر دو تساوی قبلی تیمش تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب پرسپولیس گرفت.

سیدجلال حسینی پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود بار دیگر بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست تا در قلب دفاع کنار علی نعمتی بازی کند.

حضور او برای رهبری هم تیمی‌هایش در زمین مسابقه باعث شد تا سعید آقایی و مهدی شیری با درصد اشتباهات کمتری بازی کنند.

محمد شریفی هم طبق پیش بینی به عنوان بازیکن سورپرایز پرسپولیس در این دیدار بود تا جای کمال کامیابی نیا در جمع یازده مرد اصلی یحیی قرار بگیرد.

پرسپولیس طبق معمول بازی را با مالکیت توپ در تمام نقاط مسابقه آغاز کرد. شاگردان یحیی گل محمدی به دلیل اینکه دو بازی قبلی را با تساوی پشت سر گذاشتند استرس در ارسال پاس‌های خود داشتند. اوج اشتباهات فردی بازیکنان این تیم به شوت پر خطر حامد لک در دقیقه ۱۳ بازگشت که مقابل پای مهاجم پیکان افتاد اما آنها نتوانستند خوب از موقعیت استفاده کنند تا دروازه‌بان پرسپولیس بار دیگر در عدم دریافت گل خوش شانس باشد.

حملات پر دامنه پرسپولیس ادامه پیدا کرد تا مهدی عبدی در دقیقه ۱۷ پاس عمقی خود را در حالی به مهدی عبدی رساند که نادر محمدی منطقه آفساید را پر کرده بود. شوت مهاجم پرسپولیس در آستانه ورود به دروازه به دست محمدی برخورد کرد اما باز هم به تور دروازه حسن پورحمیدی چسبید تا پرسپولیس گل اول را به ثمر برساند.

نیمه دوم نیز با بازی تهاجمی پرسپولیس همراه بود. شاگردان یحیی گل محمدی در همان دقایق ابتدای روی حرکت پا به توپ مهدی ترابی صاحب موقعیت گل شد. سرعت بالای هافبک ملی پوش پرسپولیس باعث تک به تک شدن او با دروازه‌بان پیکان شد اما نتوانست آن را تبدیل به گل کند.

ترابی که با وجود مصدومیت در بازی قبلی و تمرین اختصاصی در طول هفته در ترکیب پرسپولیس قرار گرفت بار دیگر احساس درد از ناحیه کشاله ران پا کرد تا در دقیقه ۵۵ از زمین مسابقه خارج شود.

بازیکنان پرسپولیس با ورود عیسی آل کثیر سعی کردند حملات خود را برای نفوذ به سمت دروازه پیکان از جناحین دنبال کنند. این تصمیم در حالی در شیوه بازی سرخ‌ها نمایان بود که شاگردان مجتبی حسینی در پیکان نیز تاکتیکی مشابه برای جبران گل خورده داشتند.

همین موضوع باعث شد تا توپ در بیشتر دقایق بازی در یک سوم دفاعی دروازه‌های هر دو تیم باشد.

سید جلال حسینی توانست در دقیقه ۶۴ حمله همه جانبه پیکانی‌ها را دفع کند تا توپ به مهدی شیری رسیده و او نیز با پاس بلند خود بتواند امید عالیشاه را صاحب موقعیت گل کند.

عالیشاه نیز با سانتر زمینی خود توپ را به عیسی آل کثیر رساند تا تعویضی یحیی بتواند با بغل پای آرام خود دروازه پیکان را برای دومین بار فتح کند.

پس از این گل تاکتیک‌های میزبان در ورزشگاه دستگردی تهاجمی‌تر شد تا بتوانند با ارسال‌های بلند و متوالی خود پیمان رنجبری و ابراهیم صالحی را در خط حمله پیکان صاحب موقعیت کند.

حملات پیکان با عقب کشیدن خط میانی پرسپولیس ادامه داشت تا سرخ‌ها دفاعی چند لایه را از دقیقه ۶۰ داشته باشند و منتظر ضد حمله برای زدن گل‌های بیشتر باشند.

با این حال زور تاکتیکی خودروسازان بالاخره در دقیقه ۷۹ چربید تا سانتر اسماعیل بابایی با خطای حامد لک روی پیمان رنجبری، از سوی داور مسابقه اعلام پنالتی شود.

تصمیم بحث بر انگیز سید رضا مهدوی باعث شد تا اعتراضات زیادی از سوی شاگردان یحیی صورت بگیرد. قاطعیت مهدوی در تصمیم گیری اعتراضات نیمکت نشینان پرسپولیس را نیز به همراه داشت تا قاضی میدان برای ختم قائله مجبور به نشان دادن اخطار به چند بازیکن پرسپولیس نظیر امید عالیشاه شود.

علیرضا کوشکی در دقیقه ۸۲ پنالتی خود را هب حالت چیپ وارد دروازه حامد لک کرد تا امیدوار به بازگشت در دقایق پایانی بازی باشند.

همین گل تغییرات زیادی را در ترکیب دو تیم به همراه داشت تا ثابت ایمانی و درویشی برای زدن گل تساوی به پرسپولیس وارد زمین شوند. از سوی دیگر یحیی تصمیم گرفت رضا اسدی، علی شجاعی و فرشاد فرجی را برای حفظ سه امتیاز به میدان بفرستد تا در دقایق پایانی جنگ برای کسب نتیجه دلخواه اوج بگیرد.

در پایان پرسپولیس بود که توانست روی نفوذ وحید امیری و پاس عمقی کوتاه او به رضا اسدی ایجاد موقعیت کند تا هافبک پرسپولیس با پاس عرضی کوتاه خود علی شجاعی را جلوی دروازه پیکان صاحب توپ کند و این بازیکن با ضربه خود گل سوم این تیم را به ثمر برساند.

پرسپولیس با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد تا بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی اضافه شود.