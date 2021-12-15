به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، ائتلاف فتح با بیان اینکه وعده های آمریکا برای خروج از عراق صادقانه نیست و مجبور کردن این کشور به خروج از عراق نیازمند موضع قدرتمند دولت است، تأکید کرد خروج نظامی بیگانگان از عراق شامل همه کشورهای زیر مجموعه تشکیلات موسوم به ائتلاف بین المللی است.

«مختار الموسوی» عضو ائتلاف فتح در مصاحبه با المعلومه افزود: دولت جدید عراق پس از خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق و نه فقط از پایگاه های نظامی، تسلط بر گذرگاه ها و معابر و مرزهای کشور را به دست می گیرد.

الموسوی ادامه داد: روند تحویل پایگاه های نظامی اشغالگران آمریکایی به فرماندهان نظامی عراقی همچنان مبهم است و تا کنون خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه های عراق در الانبار، دیاله، نینوا و سایر شهرها تا کنون به صورت خبری یا تصویری منتشر نشده است.

این عضو ارشد ائتلاف فتح تصریح کرد: عهد و پیمان و وعده های آمریکا صادقانه نیست اما محور تعیین کننده در این خصوص، قدرت دولت و طرف هایی است که توافق خروج را با اشغالگران امضا کرده اند.

قابل ذکر است به علت مشخص نبودن چشم انداز روشن خروج نظامی آمریکا از عراق در فاصله ۱۵ روز مانده به زمان اجرای مصوبه پارلمان، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان امنیتی متوجه دولت عراق شده است.