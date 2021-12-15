مقاومت مسلحانه تنها راه مقابله با اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس سیاسی و امنیتی سوری معتقد است رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح عادی سازی روابط با شماری از کشورهای عربی به تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه امید بسته و مقاومت مسلحانه تنها راه مقابله با اشغالگران و غاصبان است.

«میشل کلاغاسی» در مصاحبه با پایگاه خبری المعلومه با اشاره به این موضوع افزود: امیدواری ها به قدرت حشد شعبی عراق و ارتش سوریه برای به قهقرا بردن رژیم صهیونیستی و وادار کردن آن به عقب نشینی، بسیار است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در کنار دل خوش کردن به حضور نظامی آمریکا، بر روی ذلت برخی کشورهای عربی از جمله امارات حساب باز کرده که در لجن و فریب عادی سازی روابط و صلح ادعایی تل آویو با چند کشور عربی که با موافقت آمریکا نیز همراه شده است، گرفتار شده اند.

این کارشناس سوری تصریح کرد: مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی تنها راه برای بازیابی حقوق، پس گرفتن سرزمین اشغال شده، حاکمیت، منابع و ثروت ها است و می توان استکبار، قلدرمآبی و قدرت ادعایی اشغالگران و غاصبان را به لرزه درآورد.