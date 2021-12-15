راز غیبت ملک سلمان در نشست ریاض/قدرت از پدر به پسر منتقل شده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحره، عدم حضور سلمان بن عبدالعزیر، پادشاه عربستان از نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، سوالاتی را درباره وضعیت جسمانی وی و انتقال اعلام نشده قدرت به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، ولیعهد سعودی از سران شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرد و به نیابت از پدرش در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حضور یافت که پادشاه بحرین، امیر قطر، معاون رئیس امارات، ولیعهد کویت و معاون نخست‌وزیر عمان در آن شرکت داشتند.

مقامات سعودی هنوز دلیل غیاب پادشاه ۸۵ ساله این کشور از نشست سران کشورهای شورای همکاری را که در کاخ الدرعیه در ریاض برگزار شد را اعلام نکرده‌اند.

در همین راستا، ناظران تحولات عربستان اعلام کردند که نبود ملک سلمان نشانگر اعطای مسئولیت‌های بیشتر به ولیعهد در زمامداری امور است و عملا انتقال قدرت از پدر به پسر اتفاق افتاده است در همین راستا، ناظران تحولات عربستان اعلام کردند که نبود ملک سلمان نشانگر اعطای مسئولیت‌های بیشتر به ولیعهد در زمامداری امور است و عملا انتقال قدرت از پدر به پسر اتفاق افتاده است.

ملک سلمان طی ۲۰ ماه گذشته تنها یکبار در ملا عام ظاهر شده و در طول شیوع اپیدمی کرونا در شهر نیوم باقی مانده و سفر اخیر وی به ریاض در اوت ۲۰۲۰ برای انجام عملیات جراحی کیسه صفرا بوده است.

همچنین آخرین دیدار و با یک مسئول غربی حدود پنج ماه پیش بود که با «دومینیک راب»، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس ملاقات کرد. بسیاری از مسئولان پیشین سعودی تصریح دارند که در تاریخ عربستان سابقه نداشته که پادشاه در استقبال از همتایان اروپایی و خلیج فارسی خود غایب باشد. ملک سلمان بسیار اندک به مسئولیت‌های خود عمل می کند و عملا ولیعهد کنترل همه امور را در دست دارد.

به نوشته نشریه «بیزینس اینسایدر» بیش از ۴۸۲ روز از اقامت متوالی ملک سلمان در کاخش واقع در شهر صحرایی نیوم در شمال غرب عربستان می گذرد.

ملک سلمان ۸۵ ساله در پی فوت برادر ناتنی‌اش یعنی ملک عبدالله بر تخت پادشاهی عربستان تکیه زد و از زمان بر تخت نشستن شایعاتی درباره وضعیت جسمانی و زوال عقل وی منتشر شده است.