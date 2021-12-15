پادشاه عمان با ملکه انگلیس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هیثم بن طارق پادشاه عمان چهارشنبه شب در کاخ ویندزور انگلستان با الیزابت دوم ملکه انگلیس دیدار کرد. این اولین دیدار رسمی ملکه انگلیس از زمان بستری شدن او در بیمارستانی در انگلستان در ماه اکتبر است.

طبق گزارش‌ها ملکه ٩٥ ساله انگلیس در این دیدار بدون ماسک و فاصله اجتماعی با سلطان عمان دیدار کرد.

خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که در این دیدار گفتگوهای صمیمانه ای با هدف همکاری‌های نزدیک در همه حوزه‌ها صورت گرفت.

ملکه انگلیس ٧٠ سال در قدرت بوده و اخیراً به توصیه پزشکان برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان رفت و یک شب بستری شد. پزشکان به وی توصیه کرده‌اند استراحت کند. ملکه الیزابت به میزان قابل توجهی فعالیت‌های خود را کاهش داده و بیشتر جلسات وی به روش ویدئویی برگزار می‌شود.

این سومین سفر خارجی هیثم بن طارق از زمانی است که در ژانویه ٢٠٢٠ قدرت را به دست گرفت. هیثم بن طارق در اولین سفر در ژوئیه گذشته به عربستان و در دومین سفر در ماه گذشته میلادی به قطر رفت.