تالار مرکزی ساری به زودی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه چهارشنبه از طریق فرودگاه بین المللی ساری وارد مازندران شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت و با اشاره به ساخت تالار مرکزی در ساری گفت: این پروژه مهم به زودی تکمیل می‌شود.

وی برای سخنرانی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی به مازندران سفر کرد. بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، ادای احترام به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس در ساری از جمله برنامه‌های روز پنجشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد به مازندران است.

تالار مرکزی ساری از جمله پروژه‌های نیمه کاره بوده که یک دهه از آغاز ساخت آن می‌گذرد و فردا صبح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن بازدید می‌کند.