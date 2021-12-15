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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۰:۲۲

در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای انجام شد؛

موافقت وزیر کشور با تأسیس شهرداری در ۹ شهر

موافقت وزیر کشور با تأسیس شهرداری در ۹ شهر

وزیر کشور در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای با تأسیس شهرداری در ۹ شهر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در ابلاغیه‌ای با تأسیس شهرداری در شهر فیل‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری، پاسخن و فتح‌آباد در استان فارس، جنت‌آباد، مزرج و سیدآباد در استان خراسان رضوی، شهر چانف در استان سیستان و بلوچستان، مالوجه در استان کردستان و کرند در استان گلستان موافقت کرد.

در ابلاغیه وزیر کشور خطاب به استانداران چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی، کردستان، گلستان و سیستان و بلوچستان آمده است: در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تأسیس شهرداری در آن شهرها بلامانع است.

ابلاغیه وزارت کشور، تأسیس شهرداری در شهرهای یاد شده را همچنین منوط به تحقق تعهدات موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تأسیس شهرداری»، برشمرده است.

کد مطلب 5376663

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