تصویب بودجه نظامی ۷۶۸ میلیارد دلاری در سنای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بودجه نظامی ۷۶۸ میلیارد دلاری آمریکا امروز چهارشنبه در مجلس سنای این کشور از سوی سناتورها مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش رویترز، اکثر اعضای سنای آمریکا از لایحه موسوم به قانون اختیارات دفاع ملی (بودجه نظامی) حمایت کردند و این لایحه ۷۶۸ میلیارد دلاری را برای تصویب نهایی توسط جو بایدن رییس جمهور این کشور، به کاخ سفید فرستادند.

لایحه مذکور با ۸۹ رأی موافق در برابر ۱۰ مخالف در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید.

بر اساس آن، ۲۴ میلیارد دلار بیش از تقاضای دولت آمریکا، به پنتاگون بودجه اختصاص خواهد یافت.

مفاد این لایحه که برای وزارت دفاع آمریکا سیاست گذاری می کند با امضای جو بایدن رئیس جمهور این کشور تبدیل به قانون خواهد شد.