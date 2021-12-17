هنوز فرصت برای مذاکرات با روسیه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که روز جمعه در نشستی مجازی سخنرانی داشت، گفت که واشنگتن معتقد است هنوز فرصت برای پیشرفت در مذاکرات با روسیه در چارچوب مناسب وجود دارد.

سالیوان در ادامه افزود: «ما به عنوان ایالات متحده صراحتاً گفته ایم - و همین دیروز، ۳۰ کشور عضو ناتو در بیانیه‌ای اعلام کردند - ما برای گفتگو با روسیه آماده هستیم.»

مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه گفت: «ما در ۲۰ سال گذشته با روسیه در مورد مسائل امنیتی اروپا گفت و گو داشته ایم. ما چندین دهه قبل از آن با اتحاد جماهیر شوروی گفت و گو داشته ایم. این گفتگوها گاهی با پیشرفت و گاهی با بن بست همراه بوده است، اما ما برای گفت و گو آماده ایم.»

سالیوان افزود، در حالی که پیشرفت در برخی زمینه‌ها امکان پذیر است، اختلاف نظر دو قدرت هسته‌ای نیز ادامه خواهد داشت.

«جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا کمتر از دو هفته پیش با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه تلفنی گفت‌وگو کرد، اما مذاکرات آنها چیزی بیشتر از تهدیدات بایدن برای اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه مسکو در صورت تهاجم به اوکراین و قطع ارتباط مسکو با شبکه بین‌المللی بانکی سوئیفت نبود.

اظهارات سالیوان پس از درخواست ناتو در روز پنجشنبه از روسیه برای کاهش تنش فوری، پیگیری مسیرهای دیپلماتیک و پایبندی به تعهدات بین المللی درباره شفافیت فعالیت‌های نظامی صورت می‌گیرد.