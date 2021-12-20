رفسنجان بانک اطلاعاتی جامع ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورمحمدی یکشنبه شب در مراسم رونمایی از سامانه جامع نظام پیشنهادات شهرداری رفسنجان اظهار کرد: شهرداری برای ارتقا کارهای خود نیاز مبرمی به شهروندان دارد و مشارکت شهروندان در اداره شهر موضوع بسیار مهمی است.

وی افزود: ارتباط بسیار خوب و مطمئن شهروندان با شهرداری، زمینه مساعدی برای کارهای عمرانی، فضای سبز، اجتماعی، فرهنگی و … شهرداری فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم با رونمایی از این سامانه، رابطه قوی و خوبی بین شهروندان و شهرداری ایجاد شود که این موضوع بسیار تأثیرگذار است.

فرماندار رفسنجان ابراز داشت: نظرات و پیشنهادات شهروندان باید در بانک اطلاعاتی ثبت و ماندگار شود و در دسترس همه قرار بگیرد و امیدوارم شهرداری بتوانند از پیشنهادات خوب مردم بهره برده و در توسعه شهرستان قدمهای شایسته ای بردارد.

پورمحمدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در رفسنجان بانک اطلاعاتی جامع و کامل وجود ندارد و این موضوع یک معضل برای شهرستان محسوب می‌شود. بر این مبنا امیدواریم فرمانداری رفسنجان اطلاعات جامعی از شهرستان اعم از پتانسیل‌ها، امکانات، زمینه‌های سرمایه گذاری و … را آماده کرده و در دسترس همه قرار دهد.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان نیز در این مراسم گفت: سازمانهای دولتی و مردم نهاد بودجه و امکانات محدودی دارند، تحول بزرگی که در زمینه منابع انسانی رخ داد این بود که حتی اگر مدیر از همه منابع در اختیار خود استفاده کند و یک ریال نیز از بودجه حیف و میل نشود باز هم مدیر موفق نیست. چرا؟ چون باید از ظرفیت‌های بیرون سازمان استفاده کرده و از مردم و سازمانهای مردم نهاد را در راستای توسعه بهره بگیرد.

حسین کاظمی افزود: مدیران باید از همه ظرفیت‌ها بهره بگیرند و حالت تسهیلگر داشته باشند و اگر مدیری از ظرفیت‌های مردم بهره بگیرد نتیجه بزرگ و شگفت آوری رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی تلاشی در این راستا است که نظرات و ایده‌ها و حتی مشارکت‌های مردمی را هم راستا با اهداف شهرداری و توسعه خدمات شهری قرار داده و این موضوع نتایج خیلی بزرگی را دربر خواهد داشت.