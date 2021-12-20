رکورد ترافیک در شهر تهران زده شد/ تجربه ترافیک ۱۷۰۱ کیلومتری

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: حجم و طول ترافیک در واقع صبح، عصر و شب در شهر تهران متفاوت است و این موضوع در روزهای بارانی و عادی با یکدیگر فرق می‌کند.

وی ادامه داد: در شهر تهران طول ترافیکی صبحگاهی در یک روز عادی ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است ولی طول ترافیکی عصرگاهی ۲۳۰ تا ۲۶۰ کیلومتر است و زمان پیک، اوج تراکم و ترافیک در پایتخت صبح‌ها ۷:۳۰ و در عصرها ۱۸:۳۰ است که شروع و خاتمه ترافیک در یک روز عادی از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۲۱:۳۰ شب که دیگر تقریباً ترافیک در محورها بصورت عادی در می‌آید.

وی ادامه داد: در روزهای عادی و در محدوده غربی پایتخت و در محدوده پل غربی و پل‌های شرقی بار ترافیکی از ساعت ۰۵:۳۰ شروع می‌شود و در محورهای شرقی در محور شهید بابایی و شهید زین الدین ترافیک از ساعت ۰۶:۰۰ صبح آغاز می‌شود.

وی گفت: در محورهای جنوبی بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال ترافیک از ساعت ۵:۵۰ شروع و در محورهای شمالی محدوده خیابان شریعتی و ولیعصر (عج) و محدوده شمالی بزرگراه چمران و مدرس و محدوده ارتش بار ترافیکی از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز می‌شود.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ به عدد مساحت کل ترافیک در یک روز عادی اشاره داشت و گفت: این عدد از هزار و صد کیلومتر مربع تا هزار و سیصد کیلومتر مربع شروع می‌شود که شکل گیری و تراکم ترافیک در یک روز بارانی در غرب تهران آزادراه کرج به تهران از ساعت ۵:۱۵ و تقریباً ۱۵ دقیقه زودتر شروع می‌شود و محورهای شرقی مانند شهید بابایی و زین الدین حدود ساعت ۵:۵۰ و ۱۰ دقیقه زودتر شروع می‌شود.

موسوی پور گفت: در روزهای بارانی ترافیک در محورهای جنوبی در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) و جنوب به شمال نواب از ساعت ۵:۴۰ صبح آغاز می‌شود و همچنین ترافیک در محورهای شمالی از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز می‌گردد و با روزهای عادی فرقی ندارد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ افزود: نکته مهم اینجاست که طول ترافیک صبحگاهی در یک روز بارانی مانند روز گذشته که ما شاهد نزولات و رحمت الهی بودیم صبح بین ۲۰۰ الی ۲۴۰ کیلومتر است که در روز عادی این عدد ۱۳۰ تا ۱۵۰ است و همچنین طول ترافیک عصرگاهی در یک روز بارانی از ۲۹۰ تا ۳۵۰ کیلومتر است که در روز عادی ۲۳۰ تا ۲۶۰ کیلومتر است.

وی گفت: زمان پیک و اوج ترافیک ما در روزهای بارانی نیم ساعت بیشتر یعنی از ساعت ۸:۰۰ صبح و در عصرها ۱۸:۴۵ اوج بار ترافیکی ما در شهر تهران است و شروع ترافیک ۰۵:۴۵ صبح و خاتمه ترافیک ۲۲:۳۰ است یعنی به عبارتی دقیقاً یک ساعت و پانزده دقیقه شروع و خاتمه افزایش پیدا می‌کند و مساحت کل ترافیک در یک روز بارانی از ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ کیلومتر مربع است و نتیجه گیری که می‌توان از این عدد و ارقام داشت این است که تقریباً بار صبحگاهی در یک روز بارانی تقریباً نیم ساعت زودتر شروع شده و تقریباً بین روز بار ترافیکی پیوسته‌ای داریم در طول صبح تا شب و زمان تأخیر با یک ساعت و ۱۵ دقیقه است و زمانی که بارش نزولات آسمانی را داریم ۳۵ تا ۶۰ درصد بار ترافیکی در سطح معابر شهر تهران افزایش پیدا می‌کند که در تاریخ ۲۷ آذر ‏۱۴۰۰‬ با ۱۷۰۱ کیلومتر مربع پر ترافیک ترین روز سال را شاهد بودیم.

موسوی پور بیان داشت: به این نتیجه می رسیم که چرا ترافیک و تراکم در روزهای بارانی بیشتر است و دلیل آن اینست که سفرهایی که با موتورسیکلت انجام می‌شد با خودروها و وسایل نقلیه شخصی انجام می‌پذیرد و تعداد زیادی از شهروندان که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کردند از خودروهای شخصی و تک سرنشین استفاده می‌کنند که همین امر باعث افزایش ترافیک می‌شود.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: ما نیاز به کمک و همراهی شهروندان داریم و این کمک با کم کردن سفرهای غیرضروری در روزهای بارانی صورت می‌گیرد و مهم‌ترین موضوع این است که در موقع ترافیک در تقاطع‌ها این محل‌ها را تخلیه نگه دارند تا ترافیک محور مخالف به راحتی جذب شود.