رکورد ترافیک در شهر تهران زده شد/ تجربه ترافیک ۱۷۰۱ کیلومتری

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: حجم و طول ترافیک در واقع صبح، عصر و شب در شهر تهران متفاوت است و این موضوع در روزهای بارانی و عادی با یکدیگر فرق میکند.
وی ادامه داد: در شهر تهران طول ترافیکی صبحگاهی در یک روز عادی ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است ولی طول ترافیکی عصرگاهی ۲۳۰ تا ۲۶۰ کیلومتر است و زمان پیک، اوج تراکم و ترافیک در پایتخت صبحها ۷:۳۰ و در عصرها ۱۸:۳۰ است که شروع و خاتمه ترافیک در یک روز عادی از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۲۱:۳۰ شب که دیگر تقریباً ترافیک در محورها بصورت عادی در میآید.
وی ادامه داد: در روزهای عادی و در محدوده غربی پایتخت و در محدوده پل غربی و پلهای شرقی بار ترافیکی از ساعت ۰۵:۳۰ شروع میشود و در محورهای شرقی در محور شهید بابایی و شهید زین الدین ترافیک از ساعت ۰۶:۰۰ صبح آغاز میشود.
وی گفت: در محورهای جنوبی بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال ترافیک از ساعت ۵:۵۰ شروع و در محورهای شمالی محدوده خیابان شریعتی و ولیعصر (عج) و محدوده شمالی بزرگراه چمران و مدرس و محدوده ارتش بار ترافیکی از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز میشود.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ به عدد مساحت کل ترافیک در یک روز عادی اشاره داشت و گفت: این عدد از هزار و صد کیلومتر مربع تا هزار و سیصد کیلومتر مربع شروع میشود که شکل گیری و تراکم ترافیک در یک روز بارانی در غرب تهران آزادراه کرج به تهران از ساعت ۵:۱۵ و تقریباً ۱۵ دقیقه زودتر شروع میشود و محورهای شرقی مانند شهید بابایی و زین الدین حدود ساعت ۵:۵۰ و ۱۰ دقیقه زودتر شروع میشود.
موسوی پور گفت: در روزهای بارانی ترافیک در محورهای جنوبی در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) و جنوب به شمال نواب از ساعت ۵:۴۰ صبح آغاز میشود و همچنین ترافیک در محورهای شمالی از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز میگردد و با روزهای عادی فرقی ندارد.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ افزود: نکته مهم اینجاست که طول ترافیک صبحگاهی در یک روز بارانی مانند روز گذشته که ما شاهد نزولات و رحمت الهی بودیم صبح بین ۲۰۰ الی ۲۴۰ کیلومتر است که در روز عادی این عدد ۱۳۰ تا ۱۵۰ است و همچنین طول ترافیک عصرگاهی در یک روز بارانی از ۲۹۰ تا ۳۵۰ کیلومتر است که در روز عادی ۲۳۰ تا ۲۶۰ کیلومتر است.
وی گفت: زمان پیک و اوج ترافیک ما در روزهای بارانی نیم ساعت بیشتر یعنی از ساعت ۸:۰۰ صبح و در عصرها ۱۸:۴۵ اوج بار ترافیکی ما در شهر تهران است و شروع ترافیک ۰۵:۴۵ صبح و خاتمه ترافیک ۲۲:۳۰ است یعنی به عبارتی دقیقاً یک ساعت و پانزده دقیقه شروع و خاتمه افزایش پیدا میکند و مساحت کل ترافیک در یک روز بارانی از ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ کیلومتر مربع است و نتیجه گیری که میتوان از این عدد و ارقام داشت این است که تقریباً بار صبحگاهی در یک روز بارانی تقریباً نیم ساعت زودتر شروع شده و تقریباً بین روز بار ترافیکی پیوستهای داریم در طول صبح تا شب و زمان تأخیر با یک ساعت و ۱۵ دقیقه است و زمانی که بارش نزولات آسمانی را داریم ۳۵ تا ۶۰ درصد بار ترافیکی در سطح معابر شهر تهران افزایش پیدا میکند که در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ با ۱۷۰۱ کیلومتر مربع پر ترافیک ترین روز سال را شاهد بودیم.
موسوی پور بیان داشت: به این نتیجه می رسیم که چرا ترافیک و تراکم در روزهای بارانی بیشتر است و دلیل آن اینست که سفرهایی که با موتورسیکلت انجام میشد با خودروها و وسایل نقلیه شخصی انجام میپذیرد و تعداد زیادی از شهروندان که از حمل و نقل عمومی استفاده میکردند از خودروهای شخصی و تک سرنشین استفاده میکنند که همین امر باعث افزایش ترافیک میشود.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: ما نیاز به کمک و همراهی شهروندان داریم و این کمک با کم کردن سفرهای غیرضروری در روزهای بارانی صورت میگیرد و مهمترین موضوع این است که در موقع ترافیک در تقاطعها این محلها را تخلیه نگه دارند تا ترافیک محور مخالف به راحتی جذب شود.
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