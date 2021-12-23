۲ نشان نقره بر گردن کشتی گیران استان فارس

رئیس هیأت کشتی استان فارس در مورد درخشش دو ورزشکار استان فارس در رقابت‌های بین المللی کشتی آلیش قرقیزستان به خبرنگار مهر گفت: تورنمنت بین المللی کشتی آلیش جایزه بزرگ ارکینبایف با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف به کار خود پایان داد و در این دوره از رقابتها که در سالن ورزشی شهر بیشکک کشور قرقیزستان برگزار شد، نمایندگان کشورمان در تمام اوزان مدال‌های رنگارنگی را کسب کردند.

موسایی افزود: مریم احمدی ورزشکار اهل شهرستان مرودشت و عضو تیم ملی کشتی آلیش بانوان کشورمان در وزن ۷۵ کیلوگرم توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. وی در دور نخست توانست نماینده کشور میزبان را با ضربه فنی شکست دهد و در دور دوم هم مقابل نماینده کشور اوکراین با نتیجه ۹بر۳ پیروز شد و با قبول شکست مقابل یکی دیگر از کشتی گیران قرقیزستانی، در نهایت توانست مدال نقره را برای کشورمان به ارمغان آورد.

رئیس هیأت کشتی بیان داشت: همچنین در رقابت‌های کشتی آلیش بین المللی جام جایزه بزرگ ارکینبایف قرقیزستان در بخش مردان، شادمان عظیمی دیگر نماینده استان فارس در بخش کلاسیک به مدال نقره دست یافت و در بخش آزاد با شکست برابر حریفان خود به عنوان پنجمی بسنده کرد.