تایید اولین داروی تزریقی برای پیشگیری از HIV

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «دبرا بیرنکرانت»، مدیر بخش ضد ویروسی در مرکز دارویی سازمان غذا و دارو، گفت: «تأیید امروز اقدام مهمی در تلاش برای پایان دادن به اپیدمی HIV با ارائه اولین گزینه برای پیشگیری از HIV است که شامل مصرف روزانه قرص نمی‌شود.»

داروی Apretude (cabotegravir)، برای مصرف در بزرگسالان و نوجوانان در معرض خطر با وزن حداقل ۳۵ کیلوگرم تأیید شد تا خطر ابتلاء به HIV را کاهش دهد. ابتدا به صورت دو تزریق به فاصله یک ماه و سپس هر دو ماه یک بار تزریق می‌شود.

به گفته محققان، افرادی که در برابر ابتلاء به HIV آسیب پذیر هستند، با Apretude خطر ابتلاء به HIV در آنها با شش تزریق در سال کاهش می‌یابد.

FDA خاطرنشان کرد: «تا به حال، دو نوع قرص روزانه (Truvada و Descovy) تنها گزینه‌هایی بودند که استفاده می‌شدند، اما پیروی از این داروهای روزانه برای جلوگیری از HIV می‌تواند دشوار باشد.»

محققان در آزمایشات خود در قالب دو کارآزمایی دریافتند خطر ابتلاء به عفونت HIV در افرادی که Apretude مصرف کردند، ۶۹ درصد کمتر از افرادی بود که Truvada مصرف کردند. طبق گفته FDA، در کارآزمایی دوم، افرادی که Apretude مصرف کردند نسبت به افرادی که Truvada مصرف کردند ۹۰ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به عفونت HIV بودند.