کمبود ۱۰۰ قلم دارو در کشور/ سهمیه ارزی دارو تأمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سعیدلو، در برنامه روی خط خبر شبکه خبر اظهار داشت: زنجیره تأمین دارو زنجیره‌ای به هم پیوسته است و هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند منجر به کمبود دارو بشود.

وی افزود: وقتی سهمیه ارزی تأمین کنندگان دارو و شرکت‌های دارویی تأمین نشد یک مقدار تعداد اقلام دارویی که کمبود دارد افزایش پیدا کرد.

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: کمبود دارو در زمینه داروهای وارداتی بیشتر حس می‌شود، اما چون قسمتی از مواد اولیه و مواد مؤثره داروها وارداتی است این کمبود به داروهای تولید داخل هم تعمیم پیدا کرده است.

سعیدلو افزود: با توجه به استعلامی که از استان‌های مختلف گرفتیم، یکسری از اقلام دارویی واقعاً کم است.

وی با بیان اینکه همیشه حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو کمبود داشته‌ایم، گفت: در حال حاضر به دلایل و علل مختلف رقم کمبود دارویی به بالای ۱۰۰ قلم رسیده است.