به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، «آن‌ها» عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی است که از روز دوم دی به نویسندگی رها غفاری و کیانوش ایازی و کارگردانی کیانوش ایازی در تماشاخانه ماه حوزه هنری اجرای خود را آغاز می کند.

در خلاصه نمایشنامه آمده است: یک پرستار در اوج بیماری کرونا با توجه به سختی شرایط و از دست دادن دوستانش تا لحظات آخر برای دفاع از جان مردم تلاش می کند.

سایر عوامل نمایش عبارتنداز: تهیه کنندگان: ساحره سادات خاموشی، علیرضا توسلی زاده، بازیگران:احمد حامدی، شهلا رحیمی، دستیار کارگردان: رها غفاری، مجری طرح:متین اسدی جعفری، طراح دکور: کیانوش ایازی، طراح نور: صمد خانی، طراح پوستر و بروشور: علیرضا خدامرادی، مدیر صحنه: نازنین حاجی کمالی، منشی صحنه: سعید گلزاد، دستیار صحنه: علیرضا عزیزی، انتخاب موسیقی: امیر اردلان، مشاور رسانه: ناصر ارباب ، ساخت تیزر: محسن کریم نیا، عکاس: علی جزائری، صدا: سعید نبوی، ساخت دکور: محمد جواد شیخ.

نمایش «آن‌ها» از تاریخ یاد شده ساعت ۱۸ با قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان میزبان مخاطبان تئاتر در تماشاخانه ماه حوزه هنری است.