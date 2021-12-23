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۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۳۰

از روز دوم دی؛

نمایش «آن ها» در تماشاخانه ماه به صحنه می‌رود

نمایش «آن ها» در تماشاخانه ماه به صحنه می‌رود

نمایش «آن ها» به کارگردانی کیانوش ایازی از روز دوم دی ماه سال جاری در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، «آن‌ها» عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی است که از روز دوم دی به نویسندگی رها غفاری و کیانوش ایازی و کارگردانی کیانوش ایازی در تماشاخانه ماه حوزه هنری اجرای خود را آغاز می کند.

در خلاصه نمایشنامه آمده است: یک پرستار در اوج بیماری کرونا با توجه به سختی شرایط و از دست دادن دوستانش تا لحظات آخر برای دفاع از جان مردم تلاش می کند.

سایر عوامل نمایش عبارتنداز: تهیه کنندگان: ساحره سادات خاموشی، علیرضا توسلی زاده، بازیگران:احمد حامدی، شهلا رحیمی، دستیار کارگردان: رها غفاری، مجری طرح:متین اسدی جعفری، طراح دکور: کیانوش ایازی، طراح نور: صمد خانی، طراح پوستر و بروشور: علیرضا خدامرادی، مدیر صحنه: نازنین حاجی کمالی، منشی صحنه: سعید گلزاد، دستیار صحنه: علیرضا عزیزی، انتخاب موسیقی: امیر اردلان، مشاور رسانه: ناصر ارباب ، ساخت تیزر: محسن کریم نیا، عکاس: علی جزائری، صدا: سعید نبوی، ساخت دکور: محمد جواد شیخ.

نمایش «آن‌ها» از تاریخ یاد شده ساعت ۱۸ با قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان میزبان مخاطبان تئاتر در تماشاخانه ماه حوزه هنری است.

کد مطلب 5382318
علیرضا سعیدی

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