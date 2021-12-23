لوکاشنکو از برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس امروز پنجشنبه در نشست نهایی با اعضای کمیسیون و کارگروه اصلاح قانون اساسی گفت: همه پرسی اصلاحات در نیمه دوم فوریه برگزار می شود.

قرار است پس از بحث عمومی و سراسری در مورد پیش نویس اصلاحات قانون اساسی، کارگروه یادشده یک بار دیگر تشکیل جلسه می دهد تا ببیند چه پیشنهادات اساسی از سوی مردم ارائه شده است و بعد از آن جلسه نهایی کمیسیون قانون اساسی پیگیری خواهد شد.

رئیس جمهور بلاروس در این باره گفت: زمانی که پیش نویس آماده شد و کمیسیون قانون اساسی نتایج حاصل از کارگروه ما را مورد بررسی قرار داد و آنها را تایید کرد، همه پرسی برگزار می شود.

در میان اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در ۹ آگوست ۲۰۲۰ رخ داد، لوکاشنکو اعلام کردکه قانون اساسی باید اصلاح شود و آمادگی خود را برای توزیع مجدد بخشی از اختیارات ریاست جمهوری به نفع سایر سازمان های دولتی ابراز کرد.

مطابق اساس اصلاحات پیشنهادی، بلاروس حکومت ریاست جمهوری را حفظ خواهد کرد. اختیارات و وظایف رئیس دولت، پارلمان و دولت مشخص خواهد شد. به کابینه وزیران اختیارات گسترده تری داده می شود و در تصمیم گیری های اجرایی مستقل تر می شود. مجمع مردمی بلاروس، که در اصل به عنوان شکل خاصی از حکومت توسط مردم ایجاد شد، قرار است به یک نهاد قانون اساسی تبدیل و وظایف بیشتری به آن داده شود.