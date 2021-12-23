به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد کاشیان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با بیان اینکه نفرات برتر رویداد استارتاپی بیاتک در سمنان معرفی شدند، تاکید کرد: در بخش آقایان علی رمضانی با ایده ساخت فرومون جنسی حشرات برای کنترل و مقابله با آفات گیاهی، محمد آزادی با ایده طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی ذوب ماسه با استفاده از انرژی خورشیدی و محمد صالح ایزدی ثابت با ایده سامانه کپی تریدر بورس اوراق بهادار نفرات برتر شدند.

وی افزود: در بخش خانم‌ها نیز به ترتیب نجمه زارع با ایده سامانه آموزشی بر پایه گیمیفیکیشن، فرانک سبحانیان با ایده سامانه تأمین همزمان رطوبت و آب شیرین مورد نیاز جهت آبیاری گلخانه‌ها و پویا متحدین با ایده استخراج اسانس استاندارد از گیاهان دارویی نفرات برتر شدند.

مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان بیان کرد: در مرحله نخست ۱۲۰ ایده به دبیرخانه ارسال شد که پس از دریافت ۳۲ ساعت آموزش رایگان در حوزه کسب و کار و ارسال اطلاعات تکمیلی، ۱۲ ایده به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

کاشیان افزود: پس از برگزاری جلسات رصد و بررسی تخصصی برای ۱۲ ایده برتر، متقاضیان در جلسه داوری نهایی به ارائه طرح‌های خود پرداختند و در نهایت، سه ایده به عنوان ایده‌های برتر رویداد و سه ایده نیز به عنوان ایده‌های برتر بخش ویژه بانوان انتخاب شدند.

به گزارش مهر، ۱۲ واحد فناور در نیم سال اول ۱۴۰۰ در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان جذب شدند.