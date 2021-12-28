به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگلری، در گفتگو با شبکه خبر سیما، اظهار داشت: آخرین تعداد نمونه‌های مثبت تأیید شده اومیکرون در کشور ۳۴ نفر است که با در نظر گرفتن خانواده فرد مبتلا، تعداد افراد مبتلا بالاتر از تعداد ذکر شده است.

وی ادامه داد: سرایت‌پذیری و انتقال اومیکرون نسبت به واریانت‌های پیشین خیلی بیشتر است و اصلاً با سویه‌های قبلی قابل مقایسه نیست.

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ گفت: علائمی مانند سرفه، عطسه، بدن درد، تب و غیره می‌تواند علامت اومیکرون باشد و وقتی فردی این علائم را دارد فرض کند اومیکرون است و خود را قرنطینه کند.

بیگلری افزود: سویه غالب در کشور فعلاً دلتا است، افراد مبتلا به کرونا به سویه اومیکرون حساس نشوند، زیرا درمان آنها یکسان است.

وی ادامه داد: تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد بعد از مدتی که از واکسیناسیون می‌گذرد، ایمنی بدن کاهش می‌یابد.

بیگلری افزود: با توجه به آنکه مدت‌ها از تزریق دو دوز واکسن کرونا در کشور گذشته است، تأکید می‌شود افرادی که سه ماه از تزریق دوز دوم واکسن آنها گذشته است برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا اقدام کنند.