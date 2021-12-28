ترسیم صفحات جدیدی در عرصه تقابل با آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، «جهاد ایوب» منتقد و ادیب لبنانی به بررسی ابعاد وجودی و شخصیتی شهید سلیمانی و دستاوردها و تأثیرات ایشان در عرصه محور مقاومت پرداخت.

جهاد ایوب گفت: شهید سلیمانی سلاح پشتیبانی شده با فکر و اندیشه را به عرصه تحولات و مبارزات فلسطین وارد کرد و به این نکته ایمان داشت که سلاح بدون معرفت و دانش، هیاهویی محض است که هیچ پیروزی و دستاوردی را محقق نمی‌سازد. او پایه‌های جهادش در لبنان را به عنوان یک مبارز قهرمان و یار و یاور فرزندان این کشور بنیان گذاشت و چهره او در دل‌های آنها و افکارش در اعماق جانشان نقش بست. شهید سلیمانی به سوریه رفت و در آنجا خوش درخشید و آثاری ماندگار بر جای گذاشت و در نهایت ثمره جهادش را به عراق هدیه کرد.

شهید سلیمانی در عرصه تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی صفحات جدیدی ترسیم کرد و ایمان داشت که سلاحِ بدون معرفت و دانش، فقط هیاهو است و هیچ دستاورد و پیروزی را محقق نمی‌سازد.

وی با بررسی برخی جوانب درخشان شخصیت شهید سلیمانی افزود: ثبات قدم از ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی بود. او چیزی غیر از یاری مستضعفان نمی‌شناخت. قدرت را با عقل و ایمان را با اعتماد ادغام کرد. شهید سلیمانی مَرد تصمیم گیری های آنی بود که در لحظه، سیگنال‌ها را دریافت می‌کرد تا آن را بازخوانی و در نهایت به نفع مقاومت از آن استفاده کند. او نادی محبت بود و در واکنش به مشکلات و سختی‌های میادین جهاد، استوار و محکم ایستاد.

منتقد لبنانی ادامه داد: شهید سلیمانی، شجاعت را با قدرت و هراس نداشتن از دشمن ادغام کرد. او در زمینه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی صفحات جدیدی را ترسیم کرد. هنگامی که داعش ظهور پیدا کرد، تصمیم گرفت که بدون حاشیه و تبلیغات با آن مبارزه کند و امیدها در مسیر کسب پیروزی‌ها بر کفّار جهان، پس از خداوند به او بود و با این وجود همچنان در راه خدمت به فلسطین و حمایت از آن و یاری آرمان فلسطین، امین و امانتدار بود.

جهاد ایوب تصریح کرد: شهید سلیمانی در عرصه رسانه‌ای نیز صاحب دیدگاه بود و به نقش اساسی رسانه‌ها در میدان نبرد ایمان داشت و از میزان تأثیر به تصویر کشیدن تحولات در سردرگم کردن و ارعاب دشمن اطلاع داشت و این مسئله، آگاهی او را در پوشش نبردهای نظامی بیشتر کرده بود.

شهید سلیمانی به نقش و اهمیت رسانه در روند نبردها اعتقاد داشت و از سطح تأثیر به تصویر کشیدن تحولات بر سردرگمی و ارعاب دشمن آگاهی داشت.

وی خاطرنشان کرد: شهید قاسم سلیمانی فقط یک شخصیت نظامی نبود. هر کسی که از نزدیک با او مراوده داشت، سکوت پربار و تبسّمی که همیشه بر لب داشت را لمس می‌کرد. او جنجال و هیاهو به پا نمی‌کرد و فقط عملگرا بود؛ تحقیق و بررسی می‌کرد و تصمیم می‌گرفت. شهید سلیمانی اصرار داشت پیروزی ساز باشد نه اینکه با پیروزی‌ها همراهی کند. او پیروزی را برای ما ساخت و باعث شد ما با آن زندگی کنیم. شهید سلیمانی پس از اهدای هر پیروزی به ما به سرعت سراغ نبرد و پیروزی بعدی می‌رفت.

منتقد و ادیب لبنانی در پایان گفت: شهید قاسم سلیمانی، فهرست درخشان و طلایی قهرمانی‌هایی را در یاد و خاطره ما بر جای گذاشت که مسیر آینده ما را ترسیم می‌کند. الگوهای رفتاری و شخصیتی او هرگز از بین نمی‌روند و در ترسیم آینده این امت حضور همیشگی دارند و ما هر بار که تصمیم داشته باشیم وارد مسیر جهاد در راه خدا و وطن شویم و در راه احقاق حق علیه ظلم و ایستادن در کنار همه مظلومان قدمی برداریم، به آن رجوع خواهیم کرد.