ابعاد وجودی «سردار سلیمانی» به درستی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش از ظهر سه شنبه در مراسم یادواره ۱۲۶۹ شهید تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه در لنگرود با اشاره ما میراث دار سرمایه سنگین و بزرگ هستیم، افزود: به فضل الهی به خوبی از این میراث حفاظت خواهیم کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: همه دغدغه فرماندهان سپاه رفاه و آسایش امنیت مردم است و دشمن بداند اگر سپاه دیروز در میدان جنگ بود امروز در میدان خدمات رسانی به مردم حضور دارد.

وی با بیان اینکه رشادت‌ها و حماسه‌های فرزندان این مرز و بوم در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: ملت ما با دستان خالی، اراده فولادین و اطاعت از امام و رهبری بر همه توطئه‌ها نائل آمد.

سردار شریف گفت: جوانان ما باید بدانند که دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با یک هجمه نظامی گسترده، طومار انقلاب اسلامی را در هم بپیچد، ولی مردم ما مقابله کردند و دشمن را به خاک ذلت نشاندند.

وی افزود: انقلاب ما بر اساس آموزه‌های دینی، فرهنگ اسلامی و ارزش‌ها شکل گرفته و باید عزت و عظمت انقلاب در دوران مختلف توسط پدران و مادران، همرزمان و رزمندگان دفاع مقدس برای جوانان تبیین و تشریح شود.

مسئول روابط عمومی سپاه بیان کرد: باید نسل جدید و جوانانی که این انقلاب را درک نکردند، بدانند که شکست دشمن در مقابل نظام نوپای اسلامی به دلیل قدرت رهبری حضرت امام خمینی (ره) و نفوذ و ارتباط معنوی و قلبی ملت با امام، ولایتمداری و پایبندی به ارزش‌ها و اهل بیت (ع) بود و امروز وظیفه ما بیان این مسائل و روشنگری در این راستا است.

سردار شریف با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، گفت: بزرگداشت نام و یاد شهدا و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، مهم‌ترین وظیفه ما در قبال آنان است و باید در ادامه راه انقلاب با ولایتمداری، حفظ وحدت و پایبندی به فرهنگ ارزشی و اهل بیتی بر دشمنان مختلف در جنگ سرد و سخت پیروز شویم.

تلاش دشمن برای زیر سوال بردن داشته‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه دشمن همواره تلاش می‌کند همه داشته‌ها و دستاوردها را زیر سوال ببرد و ما را از انقلاب پشیمان کند، تأکید کرد: دشمن به دنبال بحرانی نشان دادن وضعیت ما و گرفتن امید از جامعه است.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش برای تبیین و روشنگری درباره توطئه دشمنان و بیان دستاوردهای نظام، افزود: اگر سریع‌تر اقدامی انجام نشود جریان رسانه‌ای دشمن به سرعت می‌تواند روی افکار عمومی تأثیر بگذارد.

سردار شریف با اشاره به اینکه اولین خاصیت تبیین دفاع مقدس این است که نشان می‌دهیم در روزهای جنگ از هر لحاظ وابسته بودیم، ادامه داد: امروز در بسیاری از عرصه‌ها به‌خصوص در صنعت دفاعی خودکفا هستیم.

سردار شریف با بیان اینکه شرایط امروز ما با روزهای ابتدای جنگ قابل مقایسه نیست و پیشرفت‌های بسیاری خوبی داشته‌ایم، افزود: دشمن می‌خواهد نداشته‌های ما را برجسته و داشته‌های ما را کوچک کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: زیرساخت‌های کشور در گام اول انقلاب مستحکم شده و در گام دوم انقلاب ما را در آستانه سکوی پرتابی عظیم قرار داده است.

وی با بیان اینکه افول رژیم صهیونیستی به بالاترین حد خود در ۷۰ سال گذشته رسیده است، گفت: رژیم صهیونیستی از قدرت جبهه مقاومت به وحشت افتاد و برای همین فرمانده عالی‌قدری همانند سردار سلیمانی را شهید کرد.

ایران علارغم توطئه‌های دشمنان به دستاوردهای بزرگی دست یافته است

سردار شریف با اشاره به اینکه اگر ابعاد وجودی شهید سلیمانی را به درستی تبیین کنیم، الگویی نه تنها برای ایران، بلکه برای همه دنیا است، عنوان کرد: سردار سلیمانی الگوی پاک، شجاع، متدین، مردمی و با عاطفه برای جامعه بشری بود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: ایران اسلامی علیرغم توطئه‌های رنگارنگ دشمن در این کشور توانسته خدماتی را ارائه بدهد.

وی با اشاره به اینکه یادواره شهدا به ویژه یادواره شهدای تیپ نیروی مخصوص میرزا کوچک خان که شناسنامه استان مؤمن و ولایت مدار گیلان با این نام شناخته می‌شود، افزود: این تیپ با بیش از هزار و ۳۰۰ شهید در دوران مقدس و برقراری امنیت و دفاع از حرمین اهل بیت حضور داشتند و نقطه قوت تیپ این است که اکثر پرسنل آن در جریان دفاع از حرم شرکت داشتند و خوش درخشیدند و ذکر خیر آنها همواره در مجموعه سپاه وجود دارد.

شریف بزرگترین نماد مردم را پیروی از اهل بیت عنوان و اذعان کرد: در یادواره شهدا آنچه که در کشور گذاشته و نقش شهدا در این راه صعب العبور و به تبع آن استقلال و ابرو و عزت ملت صحبت گفته می‌شود و رهبری اخیراً فرمودند که «روایت‌ها باید دقیق، صحیح و متقن از رخدادهای انقلاب و آنچه بر کشور رفته بیان شود».

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شکل کار دشمن این است که از گذشته رخداد بزرگ انقلاب اسلامی را به ضد خود تبدیل کند، تصریح کرد: در دوره‌ای که ۱۳۰ هزار مستشار آمریکایی بر تمام شئونات کشور حاکم بودند و ثروت کشور در اختیار آمریکایی‌ها بود امام راحل به پشتوانه اسلام و به برکت شجاعت، مقاومت و ایستادگی ملت این کشور را از حلقوم آمریکایی‌ها بیرون کشید و به صاحبان اصلی آن (مردم) سپرد و آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند از دری که بیرون رفتند از پنجره دیگر وارد شود و این کار دشمن است.