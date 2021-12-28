فروش ویژه کتاب «فتنه تغلب» به مناسبت 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای (مدّظلّه العالی) در نظر دارد به مناسبت «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» کتاب «فتنه تغلب» را تا دهم دی ماه با تخفیف 30 درصدی ارائه کند.
کتاب «فتنه تغلب» روایت هایی از متن و فرامتن فتنهی 88 است و شامل برخی سخنان منتشرنشدهی رهبر انقلاب می شود؛ از جمله در طلیعهی کتاب که دیدگاهی کلان به موقعیت نظام اسلامی در برابر نظام سلطه عرضه میکند. همچنین روایتهایی از برخی سخنان و کنشهای ایشان را در بر میگیرد که دیگران آنها را بیان نمودهاند. در این کتاب، مشروح جلسهی صمیمانه و گفتوگوهای صریح تعدادی از فضلای حوزهی علمیه با رهبر انقلاب در اواخر تیرماه ۸۸، تحلیل خطبهی ۲۰ شهریور ۸۸ آیتالله خامنهای در نماز جمعهی تهران توسط آقای حسن رحیم پور ازغدی، بخشی از خاطرات منتشرنشدهی دکتر علی آقامحمدی که همراه با گروهی از دوستانش -که همگی مورد اعتماد مهندس موسوی بودهاند- در دو مقطع از سال ۸۸ به رایزنی برای رفع ابهامات و حل مناقشات پرداخته بودند، مشروح گفتوگوهایی نزدیک و فشرده آقایان محسنی اژهای و سیدمهدی خاموشی در چند برهه از سال ۸۸ با نامزدهای انتخابات، یادداشتی بلند با عنوان «چرا؟» در ۱۶ بند به قلم آقای علیرضا شمیرانی، بازخوانی زمینهها و پیامدهای خطبهی ۲۹ خرداد ۸۸ و روایتهایی از چند گفتوگوی رودرروی رهبر انقلاب اسلامی با برخی منتقدان عملکرد نظام در جریان فتنهی ۸۸، و بازنشر متن کامل نشست رهبر معظم انقلاب با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز در این کتاب گنجانده شده است.
کتاب «فتنه تغلب» نخستین بار در آستانه سالروز 9 دی در سال 1397 به چاپ رسید و در حال حاضر با چاپ بیش از 32 هزار نسخه، چاپ شانزدهم این کتاب، در دسترس علاقمندان است.
لازم بذکر است مخاطبان برای بهرهمندی از تخفیف 30 درصدی میتوانند به کتابفروشیهای زیر مراجعه کنند:
تهران:
- کیهان: خیابان انقلاب بین فخر رازی و دانشگاه پ ۱۲۱۰
- سوره مهر: میدان انقلاب جنب سینما بهمن
- کتابشهر بهارستان: خیابان ابن سینا بین متروی بهارستان و دروازه شمیران پ ۹۵
- زیتون: کریمخان، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر پ ۱۴۴
مشهد: خیابان خسروی نو، خیابان اندرزگوی ۱۲، پلاک ۲۱
قم: جنب حرم مطهر، خیابان حضرتی، روبهروی درب مدرسه علمیه دارالشفاء
انتشارات انقلاب اسلامی در نظر دارد به مناسبت «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» کتاب «فتنه تغلب» را تا دهم دی ماه با تخفیف 30 درصدی ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای (مدّظلّه العالی) در نظر دارد به مناسبت «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» کتاب «فتنه تغلب» را تا دهم دی ماه با تخفیف 30 درصدی ارائه کند.
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