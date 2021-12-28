سردیس «حاج قاسم سلیمانی» در امامزاده جعفر(ع)پیشوا رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فروزانفر بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری کاروان هنری «روایت حبیب» ویژه برنامه سردار سلیمانی طی سخنانی گفت: کاروان روایت حبیب مسیر خود را از استان کرمان و مزار حاج قاسم حرکت خود را آغاز کرد، از آنجا به استان زنجان و سپس سنندج، اصفهان و برخی دیگر از استان‌ها رفت و اکنون در مشهد مقدس منزل دارد و مقصد پایانی این کاروان شهرستان پیشوا و در جوار مضجع نورانی جعفر ابن موسی (ع) خواهد بود.

وی افزود: سه روز برنامه متراکم از پنجشنبه صبح تا شنبه عصر در خدمت دوستان هستیم و رویداد هنری «کاروان حبیب» طی این روزها در ورامین، قرچک و پیشوا برگزار می‌شود و همچنین روز پنجشنبه سردیس حاج قاسم سلیمانی در صحن امامزاده جعفر (ع) رونمایی می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان تهران گفت: شنبه شب و بعد از نماز مغرب و عشا برنامه اختتامیه کاروان «روایت حبیب» در صحن امامزاده جعفر (ع) برگزار می‌شود و بسیاری از هم رزمان و دوستان حاج قاسم در این برنامه به خاطره گویی می‌پردازند و نیز برنامه اجرای شعر، پرده خوانی و اجرای سرود را در اختتامیه خواهیم داشت.