خبرگزاری مهر، گروه استانها: پس از ماهها کش و قوس بالاخره دو روز گذشته حکم مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان صادر و علیرضا ایزدی به این سمت منصوب شد. این در حالی بود که این ادارهکل پس از درگذشت مرحوم فریدون الهیاری از خردادماه سال جاری با سرپرست اداره شد. علی کامیابی که مسئولیت سرپرستی این ادارهکل را بر عهده داشت در مراسم تودیع خود اذهان کرد که قرار بوده دو ماه در این مسئولیت باشد، اما با به درازا کشیدن پروسه انتخاب مدیرکل عمر این سرپرستی به حدود شش ماه رسید.
انتخاب ایزدی در حالی صورت گرفت که برخی منابع از اختلاف نظر بین استاندار اصفهان و وزیر میراث فرهنگی برای انتخاب مدیرکل خبر داده بودند و دلیل طولانی شدن این انتصاب نیز همین مسئله عنوان شد. برای صندلی داغ و پرچالش مدیرکلی میراث فرهنگی استان اصفهان گزینههای متعدد مطرح شد که حتی برخی گزینهها با حمایت تشکلها و انجمنهای صنفی همراه شدند، اما در نهایت ایزدی که سابقه طولانی در مدیریت میراث فرهنگی دارد و تحصیل کرده دکتری گردشگری است توانست بر این صندلی تکیه زند.
عصر روز گذشته هتل سپاهان میزبان مراسم تودیع و معارفه علی کامیابی و علیرضا ایزدی بود، مراسمی که در آن مدیران دولتی مختلفی از جمله علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی و مهران زینلیان، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان حضور داشتند. اما مهمترین غایبان این جلسه معاونان ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان، نمایندگان بخش خصوصی و جوامع صنفی و تشکلهای حوزههای سهگانه وزارتخانه میراث فرهنگی بودند.
خود تحریمیها
در مراسم روز گذشته به جز نمایندگان انجمن راهنمایان تور و چند تشکل دیگر هیچیک از فعالان صنفی و تشکلی گردشگری و صنایع دستی حضور نداشتند، برخی شنیدهها از این حکایت دارد که تعدادی از جوامع صنفی اقدام به تحریم این مراسم کردند. به نظر میرسد این صنفها و تشکلها پیرو نامههای متعددی که در حمایت از گزینه مورد نظر خود منتشر کرده بودند از انتخاب وزیر میراث فرهنگی نارضایتی دارند. مجمع امور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان نیز در روزهای گذشته و در طی اعتراض به آنچه «انتصاب مدیرکل غیر بومی» خواند، نامهای نوشت و در آن تاکید کرد «وزیر میراث فرهنگی وفای عهد نکرد».
با این حال به نظر میرسد که برخی حواشی پیرامون مسئولیت مدیرکلی میراث فرهنگی استان اصفهان حداقل تا هفتههای آتی ادامه دار باشد؛ آن هم در شرایطی که وضعیت میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و صنایع دستی شهر هم نفسهای آخر خود را میکشد. در این شرایط به نظر میرسد همکاری و همدلی بین تمام بازیگران نقش بسیار مؤثری در پیش برد اهداف ذینفعان خواهد داشت. هر گونه تحریم و رفتاری از این قبیل قطعاً در راستای منافع جمعی و صنفی نبوده و در صورت ادامه به گردشگری و صنایع دستی اصفهان آسیب بسیار زیادی خواهد رسید.
از طرفی گردشگری و صنایع دستی دو صنعت هستند که حرف اول و آخر را در آنها بخش خصوصی و جوامع صنفی میزنند، این دو صنعت با پراکندگی و گستره بسیار عریض دیگر توان مقابله با بحران کرونا را ندارند و این بحران نفس آنها را تنگ کرده، بنابراین شاید همراهی در ماههای ابتدایی مسئولیت مدیرکل جدید، کلید ورود به دوران پساکرونا و بازیابی این دو صنعت باشد. علاوه بر این موارد، ایزدی علاوه بر حکم مدیرکلی میراث فرهنگی اصفهان، حکم مشاوری وزیر را نیز دارد و در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی هم حضور خواهد داشت؛ از همین روی حضور او به نظر میرسد ظرفیت ویژهای برای اصفهان باشد تا بتواند اهداف خود را سریعتر پیش ببرد.
نباید نگاه بیمعنای ناسیونالیستی نگاه مقدس ایرانی را زیر سوال ببرد
ایزدی در سایه این حواشی و اتفاقات گوناگونی که برای انتصاب مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان رخ داد، در مراسم معارفه خود تاکید کرد که «نگذاریم خدای ناکرده نگاه بیمعنای ناسیونالیستی، نگاه معنادار و مقدس ایران را زیر سوال ببرد». او همچنین از مدیران پیشین میراث فرهنگی در اصفهان یاد کرد و خود را میراثدار «مصلحیها» و «الهیاریها» دانست.
او در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران نیز از تلاش خود برای «باز کردن قفلهای حوزه سهگانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» گفت و تصریح کرد که «به عنوان مدیر جدید این حوزه در اصفهان این قول را به مردم میدهم در حوزه میراث فرهنگی ابتدا کار غیر تخصصی انجام ندهیم».
شکلگیری ستادی ویژه اصفهان در وزارت میراث فرهنگی
همچنین علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی نیز که برای حضور در مراسم تودیع علی کامیابی و معارفه علیرضا ایزدی به اصفهان آمده بود در جمع خبرنگاران از تشکیل ستاد ویژه اصفهان در وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: «ستادی در وزارت خانه برای پشتیبانی از اصفهان در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده و این وزارت نگاه ویژهای به اصفهان دارد».
او اظهار داشت که پروندههای مهم اصفهان از جمله پروژه مرمتی گنبد مسجد شیخ لطفالله و دیگر موضوعات مهم در این ستاد بررسی خواهد شد. دارابی همچنین تاکید کرد که مسئولان ادارهکل تمام قد پشت مدیرکل جدید اصفهان خواهند ایستاد و از او حمایت ویژه خواهند داشت.
دارابی درباره پرونده ثبت جهانی دولتخانه صفوی اصفهان نیز تصریح کرد: «تصمیمگیری برای پروندههای ثبت جهانی در وزارت میراث فرهنگی به شورایی واگذار شده، این شورا قرار است پروندههای ثبتی ایران در یونسکو را تا ۱۰ سال دیگر اولویت بندی کنند».
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