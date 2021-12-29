تبعات رهایی بازار و عدم نظارت دستگاه ها/ تخم مرغ کمیاب و گران شد!

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت تخم مرغ که تا ۳۹ هزار تومان در هر شانه نیز رسیده بود به دلیل مطرح شدن مباحثی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدداً گران شده و در برخی مناطق از ۶۰ هزار تومان هم گذشته و تا ۶۵ هزار تومان نیز رسیده است.

گزارشات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ترجیحی منجر به ایجاد نگرانی در میان مردم شده و بسیاری از مصرف کنندگان عنوان می‌کردند که شنیده‌اند قرار است تخم مرغ گران شود و به همین دلیل برعکس روال قبل که به اندازه نیاز تخم مرغ خریداری می‌کردند، اقدام به خرید دو یا سه شانه از محصول کرده‌اند.

همچنین برخی فعالان بخش خصوصی از ورود صنوف به بازار کالاهای اساسی و جمع آوری محصول مورد نیازشان از جمله روغن خبر می‌دهند در این میان عده‌ای نیز عنوان می‌کنند که تخم مرغ نیز چنین وضعیتی را دارد و از طرفی تولیدکنندگان تخم مرغ نیز چون احتمال می‌دادند قیمت این کالا افزایش یابد، از عرضه آن به بازار خودداری می‌کردند و مجموع این اتفاقات منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت تخم مرغ شده است.

با توجه به اینکه تخم مرغ یکی از اصلی ترین منابع تأمین پروتئین جامعه است و طی سالهای اخیر به دنبال افزایش قیمت گوشت، آبزیان، تن ماهی و مرغ سهم زیادی را در سبد مصرفی خانوار پیدا کرده است، اختلال در تأمین و عرضه این محصول می‌تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. به طوری که طی ماه‌های قبل نیز شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای خرید این محصول بودیم که سر و صدای زیادی را ایجاد کرد.

تخم مرغ‌ها احتکار شده‌اند!

در همین زمینه، ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل گرانی تخم مرغ در بازار گفت: مطرح شدن مباحثی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تعدادی از واردکنندگان از عرضه نهاده‌های دامی به بازار خودداری کنند، زمانی که مباحثی مبنی بر حذف یارانه و گرانی محصول نهایی مطرح می‌شود طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد.

این فعال صنفی ادامه داد: همچنین برخی تولیدکنندگان از عرضه تخم مرغ به بازار خودداری می‌کردند چرا که احتمال می‌دادند قیمت آن افزایش یابد.

نبی پور ضمن انتقاد از چنین اقداماتی گفت: مگر چقدر می‌توان این محصولات را انبار کرد و به بازار عرضه نکرد، بعد از مدتی چاره‌ای جز عرضه آنها به بازار وجود ندارد و زمانی هم که عرضه زیاد شود قیمت متعادل می‌شود.

جهاد کشاورزی گرانفروشان را تهدید کرد

دیروز نیز ایوب فصاحت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره دلایل گرانی مرغ و تخم مرغ عنوان کرد: علت گران شدن چند روز اخیر در خصوص تخم مرغ و مرغ، رفتارهای هیجانی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در واکنش به شایعات مربوط به ارز ترجیحی است.

وی افزود: نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران با ارز ترجیحی تهیه شده و با هرگونه گرانفروشی مرغ و تخم مرغ برخورد جدی صورت می‌گیرد.

فصاحت اضافه کرد: قیمت مصوب برای تخم مرغ شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و برای مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان است و فروش این محصولات با قیمت‌هایی فراتر از مصوب گران فروشی محسوب شده و با آن برخورد جدی خواهد شد و از هرگونه گران فروشی جلوگیری می‌شود.

وی گفت: نظارت‌ها در حال هوشمندسازی است و بازرسان جهاد کشاورزی به شکل گسترده در بازار حضور دارند تا از هرگونه گران فروشی جلوگیری شود و اگر مردم با هرگونه گران فروشی در حوزه مرغ و تخم مرغ مواجه شدند آن را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند تا بازرسان در کمترین زمان با حضور در واحد صنفی مراتب را به مراجع قضائی انتقال دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: با توجه به اینکه رفتارهای هیجانی باعث این افزایش قیمت شده برآورد ما این است که ظرف کمتر از سه روز این موضوع برطرف شود ضمن اینکه واحدهای توزیع نیز می‌بایست همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.

در این زمینه نگرانی‌ها از ضعف نظارت و مدیریت بازار کالاهای اساسی بسیار افزایش یافته چرا در حال حاضر دولت به این جمع بندی رسیده است که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی امکانپذیر نیست اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و عدم مدیریت بازار منجر به احتکار و گرانی کالاهای اساسی شده به طوری که قیمت مرغ نیز طی هفته گذشته روند افزایشی در پیش گرفته است.

تجربیات گذشته در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله اتفاقاتی که سال گذشته در حوزه مرغ و روغن رخ داد و اتفاقاتی که امسال در بازار برنج و مرغ و تخم مرغ افتاد نشان می‌دهد که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیشتر به شعار درمانی اعتقاد دارند تا عملگرایی و بسیاری از اوقات تعلل آنها در بسیاری از زمینه‌ها منجر به ایجاد بحران‌های جدی شده است. همچنین تجربه نشان می‌دهد مسئولان زمانی که قیمت کالاهای اساسی روند افزایشی می‌یابد، تا مدت‌ها مساله را انکار می‌کنند و زمانی که با بحرانی جدی در بازار مواجه می‌شویم و شرایط به گونه‌ای می‌شود که حتی تزریق چند برابر نیاز کالا در بازار نیز نمی‌تواند، راهگشا باشد؛ دولتمردان به فکر چاره می‌افتند.

بنابراین لزوم اعمال نظارت‌های قوی و دقیق و مدیریت بر بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم جدی‌ترین اولویتی است که دولتمردان قبل از انجام هر کاری باید در دستور کار خود قرار دهند.