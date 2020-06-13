سید حسین موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ، یکی از دلایل افزایش قیمت را کمبود نهاده و همچنین وجود مشکلاتی برای تهیه نهاده عنوان کرد و گفت: تنها راه تهیه نهاده برای مرغداران از طریق سامانه بازارگاه نهادهای دامی است که در دست وزارت جهاد کشاورزی است.

وی همچنین گفت: مرغ تخمگذار روزانه حدود ۱۰۰ گرم نهاده مصرف می‌کند و متأسفانه مقدار نهاده‌ای که وزارت جهاد کشاورزی به استان خراسان رضوی اختصاص داده خیلی کمتر از مقدار مصرفی است. در نتیجه مرغداران از ابتدای سال تاکنون به دلیل عدم توانایی تهیه نهاده، به ناچار مرغ‌های تخمگذار خود را که باید مولد باشند، راهی کشتارگاه کردند.

موسوی نژاد در ادامه بیان کرد: درحالیکه قیمت تمام شده مرغ تخمگذار برای مرغداران حدود ۴۰ هزار تومان است اما به ناچار مرغداران مرغ تخمگذار را به قیمت دو هزار تومان به کشتارگاه تحویل داده است تا به نوعی مرغ جلوی چشم تولید کننده به‌دلیل نبود نهاده از دست نرود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی همچنین بیان کرد: در نتیجه کشتار مرغ تخمگذار باعث کاهش جمعیت مرغ تخمگذار و همچنین کاهش تولید است که حاصل آن نیز افزایش قیمت تخم‌مرغ خواهد بود. لذا مسئولان استانی تلاش خود را انجام داده‌اند اما اگر مسئولان کشوری تلاشی برای رفع مشکلات موجود انجام ندهند در چند ماه آینده با فاجعه روبرو خواهیم شد.

تأمین ۶۰ درصد نهاده مرغداران خراسان رضوی از طریق سامانه بازارگاه

وی در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران از طریق سامانه بازارگاه تهیه می‌شود و در نتیجه شاهد کمبود ۴۰ درصد نهاده در استان هستیم، همچنین اصلی‌ترین دلیل کمبود نهاده در کشور نیز تخصیص ارز مورد نیاز برای وارد کردن نهاده است. این درحالی است که استان خراسان رضوی در دو سال گذشته جزو بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ در سطح کشور بوده است که حدود ۱۵ درصد از نیاز کشور به تخم مرغ را تأمین کرده است؛ لذا اگر خراسان رضوی دچار بحران شود، کشور نیز دچار بحران خواهد شد.

موسوی نژاد همچنین گفت: متأسفانه در وزارت جهاد کشاورزی یکسری تبعیضات بین شرکت‌های خصولتی یا نیمه‌دولتی با شرکتهای خصوصی وجود دارد. به عنوان مثال شرکتی که در سطح کشور ارتباطاتی را با بخش‌های دولتی داشته است توانسته نهاده‌های مناسب و بیشتری را دریافت کند، اما در هر حال مشکل کمبود نهاده گریبانگیر اکثر تولید کنندگان است.

وی با بیان اینکه صنعت مرغ تخمگذار بعد از صنعت نفت و پتروشیمی جزو بزرگترین صنایع کشور است و دولت نیز در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، بیشتر به تولید کنندگان بها دهد، اظهار کرد: تخصیص ارز توسط دولت به کشاورزان و دامداران مختص استان خراسان رضوی و کشور ایران نیست و در اکثر نقاط دنیا کشورهای مختلف به صنعت کشاورزی یارانه پرداخت می‌کنند.

موسوی نژاد در ادامه تصریح کرد: در صورتیکه دولت ارز یارانه‌ای و تخصیص ارز دولتی را حذف کند، قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغداران ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

وی همچنین گفت: متأسفانه در حال حاضر درحالیکه قیمت نهاده دولتی ۲,۷۰۰ تومان است اما در بازار سیاه به قیمت پنج هزار تومان به فروش می‌رسد همچنین قیمت ذرت نیز که باید ۱,۶۰۰ تومان باشد حدود ۲,۴۰۰ تومان است.

ستاد تنظیم بازار کشور قیمت تمام شده تخم مرغ در سال ۹۹ را اعلام نکرده است

موسوی نژاد همچنین بیان کرد: در سال گذشته دولت تخم مرغ را از مرغداران به ازای هر کیلوگرم ۷۵۰۰ خریداری می‌کرد و با قیمت ۸۹۰۰ تومان، که قیمت مصرف کننده بود در بازار عرضه می‌شد. اما در سال جاری که قیمت خیلی از مواد و اجناس نظیر داروهای دام و مکمل‌های آن دچار افزایش قیمت شده اما هنوز ستاد تنظیم بازار کشور قیمت تمام شده تخم مرغ را اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: از همین رو، مرغداران مجبور هستند با وجود افزایش قیمت و هزینه تولید مرغ باز هم تخم مرغ را به همان قیمت ۷,۵۰۰ تومان سال گذشته عرضه کنند که موجب ضرر برای تولید کنندگان است. با توجه به قیمت و هزینه‌های تولید تخم مرغ، حداقل قیمت خرید تخم مرغ از مرغدار بایستی ۱۰ هزار تومان باشد.