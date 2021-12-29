به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری «واگذاری بلوک سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با (نماد فارس)» گفت: بخشی از سهام این شرکت که در اختیار دولت است، در لیست واگذاری‌ها قرار دارد که قرار است سهام دولت در سه بلوک یک، دو و ۱۵ درصدی واگذار شود.

وی با اشاره به گستردگی و بزرگی هلدینگ خلیج‌فارس به لحاظ تعدد شرکت‌های تابعه گفت: جلسات مختلفی با وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور درباره واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس برگزار شد. همچنین در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله هلدینگ خلیج‌فارس بررسی و مجوز آن صادر شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: دو بلوک یک و دو درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس به صورت نقدی و سهم یک درصدی آن بدون اضافه ارزش و بلوک دو درصدی با پنج درصد اضافه ارزش، شنبه و یکشنبه هفته آینده (یازدهم و دوازدهم دی ماه) در بازار سرمایه عرضه می‌شود. همچنین سهم بلوک ۱۵ درصدی دولت با ۳۰ درصد اضافه ارزش بر اساس قیمت پایه که از نرخ روز تابلوی بازار سرمایه تعیین خواهد شد، به متقاضیان عرضه می‌شود.

وی تأکید کرد: بلوک ۱۵ درصدی سهام این شرکت به صورت اقساط چهار ساله و بلوک‌های یک و دو درصدی به صورت نقدی است. ارزش سهام فارس در بورس در حال حاضر حدود ۳۲۰ میلیارد تومان است. اگر این معامله شکل بگیرد، بزرگترین عرضه بورس سازمان خصوصی‌سازی به لحاظ ارزش ریالی خواهد بود.

قربان‌زاده یادآور شد: سال ۹۲ هلدینگ خلیج‌فارس در بازار سرمایه پذیرفته شد و از آن زمان تاکنون روند موفقیت هلدینگ خلیج‌فارس از نظر سرمایه‌گذاری و سودآوری آغاز شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۴۰ درصد سهامداران هلدینگ خلیج‌فارس را دارندگان سهام عدالت عنوان و اظهار کرد: امیدواریم با واگذاری این بخش از سهام دولت، به کارآمدی شرکت افزوده شود؛ خلیج‌فارس علی‌رغم تحریم‌ها، بیش از صد درصد رفع تعهد ارزی داشته است.

در ادامه این نشست جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس با اشاره به واگذاری شرکت‌های پتروشیمی تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۲ در بازار سرمایه گفت: در آن سال تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی به صورت مستقل واگذار شده اما پس از آن تصمیم گرفته شد که شرکت‌های باقی‌مانده در قالب هلدینگ به بخش غیردولتی واگذار شود. در همان سال ۱۵ شرکت پتروشیمی در قالب هلدینگ خلیج‌فارس در بورس عرضه شد که ۶ شرکت از آن ۱۵ شرکت زیان‌ده بودند اما الان هیچ شرکت زیان‌دهی در هلدینگ خلیج‌فارس نداریم.

ربیعی ادامه داد: در سال ۹۱ قبل از خصوصی‌سازی مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس، مجموع سود شرکت‌های تابعه این هلدینگ سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما در پایان سال ۹۹ به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۵ برابر شد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این رقم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. همچنین از ۱۲ هزار نفر اشتغال مستقیم به ۲۵ هزار نفر رسیده‌ایم.

وی یادآور شد: سرمایه هلدینگ خلیج‌فارس در سال ۹۱، ۲۵۱ میلیارد تومان بود، سال گذشته به ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و تا پایان سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان می دهد سرمایه شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس بعد از واگذاری ۲۰ برابر شده چون بخشی از سود میان سهامداران تقسیم نشد و به عنوان سرمایه برای توسعه فعالیت‌های این شرکت اختصاص یافت. همچنین قبل از خصوصی‌سازی چهار میلیارد دلار بدهی ارزی داشتیم که الان به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. بدهی به شرکت‌های ملی نفت و ملی صنایع پتروشیمی به صورت کامل پرداخت شده است.

ربیعی افزود: ۵۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما را شرکت‌های پتروشیمی تأمین می‌کنند که ۴۰ درصد این ۵۰ درصد را گروه پتروشیمی خلیج‌فارس تأمین می‌کند. علی‌رغم تحریم‌ها امسال به مرز ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم رسید.

قربان‌زاده در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: طبق مصوبه آخرین جلسه شورای عالی بورس در سه‌شنبه هفته گذشته، قرار شد موضوع واریز سود سهام عدالت به سهامداران پیگیری شود که کارگروهی زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تشکیل خواهد شد. در حال حاضر بخش عمده شرکت‌های سهام عدالت آماده پرداخت سود هستند و تنها معدودی از شرکت‌ها آمادگی ندارند که پیگیری قضایی خواهیم کرد.

وی گفت: قصه جاماندگان سهام عدالت پرغصه است و از ابتدا، واگذاری‌ها اشکال داشت. برخی افرادی که در حال حاضر مستحق دریافت سهام عدالت هستند را باید با مصوبه مجلس به دارندگان این سهام اضافه کرد.