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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۳۲

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد؛

زنگ خطر شیوع اومیکرون در فارس به صدا در آمده است

زنگ خطر شیوع اومیکرون در فارس به صدا در آمده است

شیراز - سرپرست علوم پزشکی شیراز گفت: زنگ خطر شیوع اومیکرون در فارس به صدا در آمده و تنها راه مقابله نیز تزریق دوز سوم واکسن کرونا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید حسینی در نشست روزانه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا با تاکید بر اهمیت توجه تمام اقشار جامعه نسبت به رعایت دقیق توصیه‌های بهداشتی و پیشگیرانه، به برگزاری نشست اضطراری روز گذشته با حضور استاندار فارس در خصوص شناسایی موارد ابتلاء به اومیکرون در شیراز و آخرین وضعیت کروناویروس در استان اشاره کرد.

او افزود: نیاز است با مشارکت بسیج ادارات و بسیج اصناف، بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی در ادارات، سازمان‌ها و اصناف، نظارت شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز شناسایی دو مورد مبتلا به اومیکرون در شیراز را زنگ خطری برای همه افراد دانست و اظهار کرد: از مهم‌ترین مکانیسم‌های محافظتی در شرایط کنونی، گسترش پوشش واکسیناسیون گروه هدف در سریع‌ترین زمان ممکن است که به ویژه با تاکید بر تزریق دوز سوم در حال انجام بوده و نیازمند مشارکت جدی مردم است.

حسینی در ادامه با بررسی آمارهای مربوط به واکسیناسیون علیه کروناویروس در فارس با تاکید بر اهمیت دریافت دوز سوم واکسن، از کسانی که تاکنون نسبت به دریافت واکسن اقدام نکرده‌اند، خواست برای حفظ سلامت خود و اطرافیان و ارتقای سطح ایمنی، هر چه زودتر به مراکز واکسیناسیون استان مراجعه و واکسن کرونا را تزریق کنند.

او افزود: مجموعه سلامت استان در تداوم حضور شبانه روزی طی حدود دو سال گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا، همچون همیشه با تمام توانمندی برای ارتقای سلامت مردم تلاش می‌کنند و موضوع سلامتی در جامعه نخستین و مهم‌ترین رسالت این مجموعه به شمار می‌رود.

سرپرست دانشگاه در ادامه با بررسی نحوه ارائه خدمت در مراکز ۱۶ ساعته فارس، از عموم مردم استان خواست تا در صورت مشاهده علائم کرونا، به پزشک خانواده و یا مراکز ۱۶ ساعته استان مراجعه کنند تا از شدت یافتن بیماری و چرخش بیشتر ویروس کرونا در جامعه، پیشگیری شود.

کد مطلب 5387141

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