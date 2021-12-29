به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در «دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» گفت: ناشران داخلی متقاضی حضور در این نمایشگاه می‌توانند از تاریخ یازدهم دی ماه ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت ketab.ir ضوابط و شرایط حضور در این نمایشگاه را مشاهده و نسبت به ثبت‌‏نام اقدام کنند.

وی همچنین درباره «پست کتاب» و عضویت ناشران در این سامانه اشاره کرد: عضویت ناشران داخلی در سامانه «پست کتاب» به منظور بهره‌مندی از تخفیف‌های پست کتاب، ویژه نمایشگاه مجازی کتاب تهران الزامی است.

رمضانی در پایان سخنان خود ضمن بیان این‌که نمایشگاه در نیمه اول بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد، گفت: ناشران می‌توانند کتاب‌های خود را که از سال ۱۳۹۱ منتشر کرده‌اند در این نمایشگاه عرضه کنند. همچنین این آمادگی وجود دارد تا مغایرت مرتبط با کتاب‌های ناشران در بانک اطلاعاتی کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران در قالب ضوابط اجرایی رفع شود.