ساوه شمشکی:مسافران المپیک زمستانی ۲۷ دی مشخص می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی در حاشیه لیگ بین المللی اسکی آلپاین در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی و همکاری همه عزیزان هفته نخست رقابتهای لیگ اسکی آلپاین از نظر فنی بسیار منظم و عالی برگزار شد.

وی در خصوص شرایط انتخاب نفرات اعزامی به المپیک زمستانی گفت: اعلام نفرات اعزامی از سوی ما نیست. میابقات لیگ بین المللی اسکی آلپاین در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده است و امتیازاتی که ورزشکاران در این مسابقات به دست می‌آورند بر امتیاز جهانی‌شان تأثیر گذار است و روز ۱۷ ژانویه (۲۷ دی ماه) لیست نهایی فدراسیون جهانی اعلام می‌شود و بر اساس آن ورزشکارانی که می‌توانند در المپیک زمستانی شرکت کنند مشخص می‌شوند.

ساوه شمشکی با اشاره به درخشش بیرامی در مسابقات بین المللی ترکیه و ادامه تلاش‌ها در خصوص سهمیه المپیک وی گفت:در مورد صحرانوردی بانوان فدراسیون جهانی در این دوره قانونی را گذاشت و یکی از شرایط کسب سهمیه المپیک را منوط به یک مسابقه در قهرمانی جهان سال گذشته در آلمان کرد که این بر خلاف قوانین IOC و خود فدراسیون جهانی است چون دوره انتخابی مسابقات حتماً باید دو سال باشد. متأسفانه این قانون گذاشته شد و ما با فدراسیون جهانی تماس گرفتیم قبول کردند که این قانون اشتباه است ولی با توجه به اینکه سهمیه‌ها تقسیم شده است یک مقداری کار دشوار است ولی واقعاً درخشش سمانه بیرامی در مسابقات ترکیه در حضور چندین ورزشکاری که در المپیک پیش رو حاضر خواهند بود روزنه‌های امیدی را روشن کرده است.

وی افزود: ما هم با فدراسیون جهانی در ارتباط هستیم و از طریق کمیته ملی المپیک با IOC نیز در ارتباط هستیم تا بتوانیم ان شاءالله حق این ورزشکار را بگیریم. امتیاز ورودی المپیک ۳۰۰ است و سمانه بیرامی امتیاز ۷۶ دارد یعنی خیلی بهتر از بسیاری ورزشکارانی است که به المپیک می‌روند. متأسفانه شاید ورزشکار در یک روز در شرایط خوب خودش نباشد و نتواند نتیجه مناسب بگیرد ولی در رقابتهای بعد نتیجه بگیرد و امیدوارم بتوانیم احقاق حق کنیم و بیرامی نیز بتواند به المپیک زمستانی اعزام شود.