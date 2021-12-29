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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۰۷

مسابقات انتخابی المپیک زمستانی؛

قهرمانی ساوه شمشکی و احمدی در روز سوم

قهرمانی ساوه شمشکی و احمدی در روز سوم

حسین ساوه شمشکی و عاطفه احمدی در سومین روز از رقابتهای لیگ بین المللی اسکی آلپاین به عنوان قهرمانی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین روز از هفته نخست رقابتهای بین المللی اسکی آلپاین و انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ امروز چهارشنبه در پیست اسکی توچال برگزار شد و در بخش مردان حسین ساوه شمشکی به عنوان نخست دست پیدا کرد، محمد کیادربندسری و سید مرتضی جعفری (از باشگاه صنایع خودروسازی ایلیا) به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز عاطفه احمدی (از باشگاه صنایع خودروسازی ایلیا) به عنوان نخست دست پیدا کرد. صدف ساوه شمشکی و فروغ عباسی نیز دوم و سوم شدند.

این مسابقات در بخش مارپیچ بزرگ و زیر نظر بهرام ساوه شمشکی نماینده فدراسیون جهانی اسکی برگزار شد.

رقابتهای انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ طی ۸ مرحله در سه هفته برگزار خواهد شد تا تکلیف نفرات اعزامی به این بازی‌ها مشخص شود.

کد مطلب 5387272

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