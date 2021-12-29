به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای صنفی دانشجویان وزارت بهداشت، مباحثی از جمله امتحانات و و آیین نامه های کارورزی در دیدار سیامک اشرفی برزیده دبیرکل شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت با دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت مطرح شد.

این موضوعات شامل مباحث زیر است:

- بنا به درخواست شورای صنفی دانشجویان وزارت بهداشت پیرو نامه نگارش شده، نحوه برگزاری (حضوری یا مجازی) امتحانات ورودی‌های جدید به ویژه ۱۴۰۰ به دانشگاه‌ها سپرده شده است و موضوع برای سایر جدید الورودها در دست بررسی است.

- افزایش ظرفیت‌ رشته‌های پزشکی به شکل درصدی برای مناطق محروم با اصلاح نظام توزیع با نظر کامل کارشناسی وزارت بهداشت انجام خواهد شد. این افزایش ظرفیت منوط به تامین خوابگاه و امکانات مناسب آموزشی خواهد بود.

- امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پزشکی حضوری خواهد بود اما در صورت وخیم شدن وضعیت سویه جدید کرونا، در تصمیم گیری تجدید نظر خواهد شد.

- در ستاد ملی کرونا به محض وخامت احتمالی اوضاع کرونا به ویژه اومیکرون، تصمیم گیری خواهد کرد اما در حال حاضر امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پزشکی (به غیر از ورودی‌های جدید) در حال بررسی است و دانشجویان امتحانات را حضوری در نظر بگیرند.

- بنا به درخواست شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت به شکل دستوری یک کرسی شورای آموزش دانشگاه‌ها به شورای صنفی دانشجویان اختصاص داده خواهد شد تا دانشجویان در تصمیم گیری آموزشی دانشگاه‌ها نقش داشته باشند.

- آیین نامه جدید کارورزی رشته‌های علوم پزشکی با همکاری شورای صنفی دانشجویان وزارت بهداشت نگارش و ابلاغ خواهد شد.

- افزایش حقوق کارورزان پیرو درخواست شورای صنفی دانشجویان در دست بررسی است و وزارت بهداشت به دنبال یافتن منبعی پایدار برای افزایش کمک هزینه تحصیلی اینترن‌ها به شکلی قابل توجه است.

- بیمه مسئولیت به زودی شامل رزیدنت‌های پزشکی و به زودی شامل تمامی دانشجویان بالینی با همکاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اجرا خواهد شد.