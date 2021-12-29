جزئیات مراسم ۹ دی در شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات مراسم نهم دی در شهر تهران اظهار داشت: حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه‌ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می‌آید.

محمودی افزود: حماسه ۹ دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آن‌ها بایستد در برابر تمام دنیای آن‌ها خواهند ایستاد.

وی در خصوص جزئیات مراسم یوم الله ۹ دی در شهر تهران واقع در میدان امام حسین (ع) گفت: قرائت قرآن توسط قاری برجسته قصری زاده، اجرای سرود توسط نوجوانان، شعر خوانی توسط شاعر آئینی، قرائت قطعنامه، اجرای مداحی توسط مداح جوان و در نهایت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های این مراسم است.

رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی استان تهران افزود: از دستگاه‌های فرهنگی، تشکل‌ها و هیئات مذهبی درخواست شده با حضور و خلق جلوه‌های ویژه و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی بر شکوه مراسم بیافزایند؛ در شهرها و بخش‌های استان تهران نیز مراسم ویژه ٩ دی با رعایت دستورات بهداشتی برگزار می‌شود.