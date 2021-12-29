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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۴۳

جزئیات مراسم ۹ دی در شهر تهران اعلام شد

جزئیات مراسم ۹ دی در شهر تهران اعلام شد

تهران- رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی استان تهران جزئیات مراسم در شهر تهران را اعلام کرد و گفت: این مراسم در میدان امام حسین(ع) و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات مراسم نهم دی در شهر تهران اظهار داشت: حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه‌ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می‌آید.

محمودی افزود: حماسه ۹ دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آن‌ها بایستد در برابر تمام دنیای آن‌ها خواهند ایستاد.

وی در خصوص جزئیات مراسم یوم الله ۹ دی در شهر تهران واقع در میدان امام حسین (ع) گفت: قرائت قرآن توسط قاری برجسته قصری زاده، اجرای سرود توسط نوجوانان، شعر خوانی توسط شاعر آئینی، قرائت قطعنامه، اجرای مداحی توسط مداح جوان و در نهایت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های این مراسم است.

رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی استان تهران افزود: از دستگاه‌های فرهنگی، تشکل‌ها و هیئات مذهبی درخواست شده با حضور و خلق جلوه‌های ویژه و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی بر شکوه مراسم بیافزایند؛ در شهرها و بخش‌های استان تهران نیز مراسم ویژه ٩ دی با رعایت دستورات بهداشتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5387433

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    نظرات

    • حسین IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      وقاحت تا کی جوانهای این مملکت را به خاک وخون کشیدید میخواهید با پول این ملت جشن بگیرین بعد بچه های شما با میلیونها دلار پول این مملکت درحال عیش و نوش باشن

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