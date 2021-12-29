بازیکنان برای آبروی شهر بازی کردند / مسئولان مشکل مالی را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک اظهار کرد: تشکر ویژه از تیم داوری میکنم؛ سعی کردیم خودمان را مدیریت کنیم ولی نمیتوانیم منکر داوری بسیار خوب ۴ داور بازی باشیم.
وی افزود: سعی کردیم ورودمان به شهر آبادان طوری باشد که از حواشی سال گذشته پرهیز کنیم.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ادامه داد: بازیکنان برای مردم شهرشان و آبروی خودشان و خانوادههایشان بازی کردند.
منصوریان تاکید کرد: از روند شروع بازی بسیار راضی بودم چون چیزهایی را که در این مدت بعد از بازی فولاد که نقطه عطف تیم ما بود، به بازیکنان گفته بودم و آنها انجام دادند.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: پیغام پالایشگاه پخش کشور را هم به دوستان دادم. شما به ما کمک کنید. مسئولان شهر را متقاعد کنید که ورقه شورای تأمین را برای فرماندار امضا بزنند و بتوانیم پولی را که میخواهیم از پالایشگاه پخش بگیریم.
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