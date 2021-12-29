بازیکنان برای آبروی شهر بازی کردند / مسئولان مشکل مالی را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک اظهار کرد: تشکر ویژه از تیم داوری می‌کنم؛ سعی کردیم خودمان را مدیریت کنیم ولی نمی‌توانیم منکر داوری بسیار خوب ۴ داور بازی باشیم.

وی افزود: سعی کردیم ورودمان به شهر آبادان طوری باشد که از حواشی سال گذشته پرهیز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ادامه داد: بازیکنان برای مردم شهرشان و آبروی خودشان و خانواده‌هایشان بازی کردند.

منصوریان تاکید کرد: از روند شروع بازی بسیار راضی بودم چون چیزهایی را که در این مدت بعد از بازی فولاد که نقطه عطف تیم ما بود، به بازیکنان گفته بودم و آنها انجام دادند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: پیغام پالایشگاه پخش کشور را هم به دوستان دادم. شما به ما کمک کنید. مسئولان شهر را متقاعد کنید که ورقه شورای تأمین را برای فرماندار امضا بزنند و بتوانیم پولی را که می‌خواهیم از پالایشگاه پخش بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر ، در یکی از بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم‌های صنعت نفت و آلومینیوم اراک در شهر آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۱ به سود صنعت نفت به پایان رسید.