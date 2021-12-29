به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عرشیان، عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بودجه امسال شهرداری مهریز، بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده که اکنون به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه مردم مهریز مطالبات به‌حقی در زمینه خدمات عمومی شهری دارند، افزود: مبلغ ۷۶ میلیارد بودجه شهرداری جوابگوی همه خواسته جمعیت ۵۵ هزار نفری و پراکندگی باغ‌شهر تاریخی مهریز نیست.

عرشیان در مورد ورودی شهرستان مهریز عنوان کرد: ورودی مهریز نیاز به بودجه ۴ میلیارد تومانی دارد که با اختصاص بیش از ۷۰۰ میلیون تومان ویژه این طرح تا پایان سال قسمتی از این طرح به اتمام می‌رسد.

وی تأکید کرد: زیباسازی شهر و فضای سبز مناسب، حق شهروندان مهریزی است بر همین اساس چند پارک مهریز با نظر طراحان و کارشناسان، بازبینی شده و در صورت نیاز به اصلاح و توسعه اقدام لازم انجام می شود و در ایام نوروز خدمات متفاوتی را به مسافران و همشهریان ارائه خواهد داد.

عرشیان ادامه داد: آزادسازی پلاک‌های خیابان شهید منتظری در اولویت طرح‌های عمرانی است که بخش عمده آن به پایان رسیده و امیدواریم با همکاری همشهریان برای تکمیل این طرح اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: با اختصاص یارانه ۶۸ میلیارد تومانی به اتوبوس‌های یزد - مهریز بدون افزایش قیمت از خرداد ۱۴۰۰ با همان نرخ ۷۵۰۰ تومانی علاوه بر جابه‌جایی مسافر درون‌شهری مشغول به خدمات‌رسانی به مسافران یزد به مهریز نیز هستند.

شهردار مهریز ادامه داد: به‌زودی آرامستان متمرکز با امکانات مناسب در شهرک سنگ شهرستان مهریز برای دفن متوفیان که از تأکیدات مسئولان شهری است، ایجاد می‌شود.

عرشیان گفت: برای حفظ و حراست از باغشهر تاریخی مهریز برنامه‌ریزی‌هان بسیاری انجام شده و روستاهای ییلاقی در اولویت این برنامه‌ها قرار دارد.

وی در مورد تنها تپه شنی شهرستان مهریز بیان کرد: هرچند از این کوه ریگ چیزی باقی نمانده اما برای جلوگیری از تخریب بیشتر آن کارشناسانی از مرکز استان نسبت به آسیب‌شناسی این مجموعه طبیعی گسیل می‌شوند.