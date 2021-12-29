به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درفضای مجازی نوشت: دیشب در سازمان فناوری اطلاعات میزبان میثم لطیفی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونانش بودیم.

وی افزود: به اتفاق از مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور دیدن کردیم و درباره روش‌های ساده‌سازی ساختار بوروکراتیک اداری در کشور و راهکارهای تسریع در فرآیند تحول دیجیتال و برداشتن موانع اجرای دولت الکترونیکی بحث‌های مفصلی کردیم.

زارع پور تاکید کرد: راه‌اندازی پنجره واحد دولت هوشمند یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است که ان‌شالله فاز اول آن را در بهمن‌ماه افتتاح می‌کنیم. برای راه‌اندازی پنجره واحد دولت هوشمند، همکاری و همراهی سازمان امور اداری و استخدامی و البته همه دستگاه‌های دولتی الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: هر دو نفر ما بر این موضوع توافق داشتیم که تسریع در تحول نظام اداری کشور برای افزایش رضایت‌مندی مردم ضروری است و رمز تحقق چنین تحولی هم هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیکی است.

زارع پور گفت: از آقا میثم لطیفی خواستم تا در بهینه کردن فرآیندهای اداری دستگاه‌های اجرایی و ترغیب و تشویق آنها برای الکترونیکی و هوشمند کردن فرآیندهایشان و پیوستن به پنجره واحد دولت هوشمند یاری‌مان کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: آقای لطیفی معتقد بود برای تحول در دولت چاره‌ای جز هوشمندسازی نداریم و برای همکاری و همراهی با وزارت ارتباطات در استقرار کامل دولت الکترونیکی اعلام آمادگی کرد. ایشان معتقد است که دولت باید تبدیل به یک «آیکون» در گوشی های مردم شود! ایده جالبی است که باهم برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: من به همدلی اعضای دولت در تحقق پروژه‌های بزرگی که به رضایت‌مندی مردم می‌انجامد خیلی امیدوارم.